Der skal gøres mere for at bekæmpe luftforurening, mener miljøminister, der vil vende forslag med borgmestre.

En række borgmestre vil have regeringen med til at sikre renere luft i landets byer, og det bliver taget godt imod af miljøminister Lea Wermelin (S).

Hun glæder sig over borgmestrenes forslag, der blandt andet går på strammere krav til de miljøzoner, som løber rundt om de større byer herhjemme.

- Jeg er glad for, at vi har nogle borgmestre, der er optaget af at bekæmpe luftforureningen. Vi ved, at tusindvis af danskere dør for tidligt, fordi der er for meget luftforurening i særligt de største byer.

- Derfor er det nødvendigt, at vi gør mere, end vi gør i dag, og jeg glæder mig til at diskutere de konkrete forslag med kommunerne og sådan set også med Folketingets partier, i forhold til hvordan vi kommer videre, siger Lea Wermelin.

Forslagene om miljømæssige stramninger er stillet af borgmestrene i Aarhus, Aalborg, København og Odense.

Et af forslagene vedrører ældre dieselbiler. Konkret foreslår borgmestrene, at dieselbiler fra før 1. januar 2012 forbydes i de fire byer i 2022.

Og i 2025 vil borgmestrene stramme reglerne yderligere, så forbuddet skal udvides til dieselbiler solgt før 1. september 2016.

Med andre ord vil det kunne blive forbudt at køre i miljøzonerne i en dieselbil, der er henholdsvis ti og ni år gammel.

Hos Autobranchen Danmark, der blandt andet repræsenterer bilforhandlere og bilværksteder, er man positivt indstillet over for miljøforbedrende løsninger.

Brancheorganisationen bemærker dog også, at både forhandlere og forbrugere skal have god tid til at omstille sig, hvis der ændres i reglerne.

- Det er kun rimeligt, så de ved, hvordan økonomien hjemme i carporten og i bilforretningen kommer til at udvikle sig, siger Gitte Seeberg, administrerende direktør hos Autobranchen Danmark.

Hos miljøministeren er der bevidsthed om, at en strammere miljølovgivning også skal tage højde for folks økonomi.

- Vi skal både have en stærk miljøpolitik, men selvfølgelig også en klog miljøpolitik.

- Det er også derfor, det er så vigtigt, at hvis vi indfører nye regler, at vi skal være sikre på, at de dels virker, og at de dels ikke rammer socialt skævt, siger Lea Wermelin.

De nuværende miljøzoner stiller kun krav til meget gamle lastbiler og busser.

Der er allerede nye krav på vej til lastbiler, busser og varebiler, men som det ser ud nu, så er personbiler foreløbigt undtaget.

