For nylig ødelagde ukrainske styrker russisk landgangsskib i et angreb med droner.

Ukraine har et akut behov for blandt andet droner på slagmarken, og her forestiller forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sig, at Danmark kan være behjælpelig.

Han og statsminister Mette Frederiksen (S) mødtes lørdag med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj. Ukraine har hårdt brug for artillerigranater og andet, men droner kan også gøre en forskel.

- Vi vil i højere grad lave et samarbejde mellem dansk og ukrainsk industri primært om droneproduktion.

- Forhåbentlig vil danske virksomheder være interesseret i at investere i ukrainske virksomheder eller etablere produktion i Ukraine, siger Troels Lund Poulsen under en sikkerhedskonference i München, Tyskland.

Ifølge Ritzaus oplysninger planlægger han en tur til Ukraine i løbet af foråret med udvalgte danske virksomheder for at fremme et samarbejde med Ukraine.

- Jeg vil gerne facilitere, at vi gør en særlig indsats for droneklyngen i Danmark, som er meget anerkendt for de droner, de producerer. Derfor er der en kraftig efterspørgsel fra ukrainsk side om, hvordan de får flere droner og får øget deres egen produktion, siger han.

Ukraine er i krig med Rusland, som for snart to år siden gik fuldtonet ind i Ukraine. Alligevel mener han, at det vil være attraktivt for danske virksomheder at oprette produktion i Ukraine.

- Det vil der være nogle dronevirksomheder, som kunne være interesseret i, fordi det vil give dem en helt anden mulighed for at få erfaring med de droner, der produceres.

- Det giver en stor fordel i forhold til at udvikle bedre droneteknologi, siger forsvarsministeren.

For nylig ødelagde ukrainske styrker det russiske landgangsskib "Caesar Kunikov" i et angreb ud for halvøen Krim.

Skibet blev sænket med droner ifølge Ukraines militære efterretningstjeneste. Og dermed spiller de en stor rolle på slagmarken.

Troels Lund Poulsen håber, at forhandlingerne vil medføre produktion på sigt.

- Mit håb er, at vi i løbet af de kommende måneder får parret danske dronevirksomheder med potentielle ukrainske dronevirksomheder, eller personer som gerne vil have etableret produktion, siger han.

/ritzau/