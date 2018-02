Socialdemokratiets udspil for boligområder er ukonkret, men har flere gode ambitioner, mener Ole Birk Olesen.

København. I næste uge ventes regeringen at præsentere et såkaldt ghettoudspil, der skal følge op på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) mål fra nytårstalen om at "afvikle ghettoerne helt".

I forrige uge kom Socialdemokratiet med sit indspark i debatten i form af partiets udlændingeudspil.

Men S-udspillet lyder ikke til at imponere transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

I onsdagens spørgetid i Folketinget bliver han bedt om at forholde sig til udspillets mål om maksimalt 30 procent ikkevestlige indvandrere og efterkommere i boligområder.

- Jeg er enig i, at beboersammensætningen skal ændres markant i ghettoområderne, siger han.

- I Socialdemokratiets udspil kan jeg dog ikke se en model for, hvordan de har tænkt sig at nå målet om højst 30 procent ikkevestlige indvandrere og efterkommere i alle boligområder i Danmark.

Det får ministeren til at kalde målet for "en løs ambition".

Boligordfører Kaare Dybvad (S) sætter på den anden side spørgsmålstegn ved, hvorvidt Liberal Alliance overhovedet kunne støtte op om sådan et mål politisk.

- Alt afhænger af midlerne, og om man synes, at de midler er acceptable, sagde Ole Birk Olesen.

Ministeren understreger, at problemer i ghettoer ikke kun handler om etnicitet, men også om tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, værdier og normer.

En større andel af personer med udenlandsk baggrund vil dog i sig selv understøtte en "dem og os-mentalitet", mener Ole Birk Olesen.

- Et liberalt demokrati som det danske kan rumme forskellige måder at leve på, forskellige overbevisninger, politiske holdninger, familietyper, prioriteter i livet og religioner. Men vi står med et udtalt problem med ghettoer, siger ministeren.

Han bliver også spurgt til, om han vil gøre det lettere at sætte kriminelle og utryghedsskabende lejere ud af deres almene bolig.

- Regeringen kommer snart med et udspil om bekæmpelse af parallelsamfund. I den forbindelse overvejes der også tiltag, der vil kunne medvirke til, at det bliver lettere at sætte kriminelle lejere ud af deres bolig, svarer han.

