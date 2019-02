Sygefraværet i det offentlige er højere end i det private. Det har kickstartet en eksplosiv debat.

En del af forskellen i sygefravær mellem offentlig og privatansatte kan forklares, men ikke det hele.

Det fastholder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på et samråd, som han er indkaldt til for at redegøre for forskellen, som undrer regeringen, men ikke eksperter.

- Vi kan se, at der er forskel på sygefravær i den offentlige og private sektor.

- Vi har på intet tidspunkt haft et mål om at overdrive, vildlede eller manipulere om sygefraværet i den offentlige sektor. Eller anklage offentlige ansatte for at pjække, siger han.

Ved årsskiftet kom en ny rapport, hvor det fremgår, at ansatte i kommuner og regioner gennemsnitligt er syge 12,8 og 11,8 dage om året. Ansatte i det private er syge 6,8 dage om året.

En forskel på 5-6 dage, der skal bekæmpes, lød det fra beskæftigelsesministeren samt innovationsminister Sophie Løhde (V), der kaldte forskellen uforklarlig.

Nærlæser man rapporten fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, er der dog flere forklaringer på forskellen i sygefraværet.

Blandt andet er der langt flere kvinder end mænd ansat i det offentlige, og kvinder er mere syge end mænd. Blandt andet fordi sygefravær i forbindelse med graviditet medregnes.

Forskellen er mindre, når man ser på sygefraværsperioder under 30 dage og renser tallene for uligheder.

Det kunne tyde på, at der ikke er tale om forkølelse eller pjæk, men stress ifølge eksperter.

Ved fremlæggelsen lød det fra beskæftigelsesministeren, at "det kan ikke passe, at man er syg i fem dage mere i kommunerne end i staten".

På samrådet har piben dog en lidt anden lyd.

- Der er stadig et uforklarligt element i forhold til sygefravær. Det er 2,8 dage, når man ser i forhold til kommuner. Det bliver vi da nødt til at gøre noget ved, siger Troels Lund Poulsen.

Sophie Løhde fastholder, at der forskel på sygefravær mellem de to grupper.

- Selv om man renser hele den del væk og tager højde for det, er der stadig væsentlig højere sygefravær i det offentlige end i det private. Det bør vi handle på frem for bare at negligere, siger innovationsministeren.

/ritzau/