Inden februar vil plejehjemsbeboere ifølge sundhedsminister have fået to vaccinedoser - hvis de ønsker det.

Beboere på plejehjem, der ønsker vaccine mod corona, vil være færdigvaccineret inden udgangen af januar.

Det er meldingen på et pressemøde tirsdag aften fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi forventer at være nået i mål med at have tilbudt alle beboere på vores plejehjem fuld vaccination inden udgangen af januar, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Vaccinationerne på plejehjem landet over blev indledt søndag, da de første beboere fik tilbud om at blive prikket med vaccinen mod covid-19.

Alle, der siger ja til vaccinen, skal have to doser fordelt med tre ugers mellemrum.

Sundhedsministeren er bekymret over udviklingen med smitte på plejehjem.

I sidste uge afgik 62 beboere på plejehjem ved døden, efter at de tidligere havde fået påvist coronavirus.

/ritzau/