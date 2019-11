Justitsministeren vil se på Facebooks regulering af indhold, men han har ingen snuptagsløsninger her og nu.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil gerne kigge på regulering af sociale medier, for det er der behov for, men han har ingen snuptagsløsninger med til samråd om Facebook onsdag.

- Den principielle anerkendelse af, at den grænseløse naive tolerance kommer til at ramme os selv, er vigtig, fordi den peger på behovet for at regulere.

- Jeg har den grundlæggende opfattelse, at markedet er en god tjener, men en elendig herre, og derfor må vi finde nogle samfundsmæssige rammer for reguleringen, siger han.

Nye Borgerliges frihedsordfører, Lars Boje Mathiesen, har kaldt justitsministeren i samråd om Facebooks begrænsning af ytringsfriheden, hvilket falder under ministerens ressortområde.

Lars Boje Mathiesen efterspørger gennemsigtighed, når Facebook fjerner indhold.

Nick Hækkerup påpeger, at sociale medier er et område, som er vokset frem, uden at lovgiverne har sat rammer for det.

Regulering af sociale medier er derfor en problemstilling, som regeringen tager alvorligt, siger han.

- Jeg kan godt se problemet, og jeg kan godt forstå, at det er begrænsende, hvis man får fjernet indhold fra et socialt medie.

- Men jeg er nok mest optaget af at sikre, at skadende og ulovligt indhold ikke spredes på de sociale medier, lyder det på samrådet.

Han påpeger flere gange, at Facebook er en privat virksomhed, som derfor har et frirum til selv at definere de regler, som gælder for indholdet, der deles på platformen.

- Regeringen synes ikke, vi skal befinde os et sted, hvor der ingen regulering er. Vi er af den opfattelse, at det er okay, at der foretages udelukkelse og begrænsninger, siger han.

Flere store techvirksomheder som Facebook, Twitter og Microsoft indgik i 2016 en frivillig aftale med EU-Kommissionen om retningslinjer for at bekæmpe hadefuld tale på internettet.

Det nævner Nick Hækkerup som et eksempel på, at man allerede er begyndt at bevæge sig ind på området.

Sidst på året ventes anbefalinger fra ytringsfrihedskommissionen, som inkluderer overvejelser om regulering af sociale medier.

Facebook byder politisk indblanding velkommen og sagde tirsdag til Ritzau, at det ville bedre med et demokratisk mandat bag reglerne på platformen.

/ritzau/