Det er kun personer med en pensionsformue på seks millioner kroner, som er helt afskåret fra tidlig pension.

Det er en uge siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) flankeret af sine topministre præsenterede regeringens udspil til en ret til tidligere pension.

I en pressemeddelelse uddyber Beskæftigelsesministeriet nu en del af udspillet.

Det drejer sig helt præcist om, hvordan den enkeltes pensionsformue påvirker muligheden for at få ret til den tidligere pensionsydelse.

Med et nyt faktaark fremgår det, at det kun er personer med en pensionsformue på over seks millioner kroner, som med regeringens udspil ikke vil få tidlig pension.

Ydelsen på 13.550 kroner før skat bliver dog sat ned, når pensionsformen overstiger to millioner.

- Vi mener ikke, at for eksempel bankansatte, hvor mange også starter tidligt på arbejdsmarkedet, og som vi ved har relativt store pensionsformuer, har brug for tidlig pension i samme grad som for eksempelvis slagteriarbejderen, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Det er et meget bevidst valg, og vi mener, at vi har fundet den rigtige balance.

Har man været på arbejdsmarkedet i 42 år, når man fylder 61 år, kan man få lov at gå på pension ét år tidligere end den gældende folkepensionsalder.

Efter 43 år kan man gå fra to år før, og 44 år på arbejdsmarkedet giver tre års ekstra pension.

I forbindelse med præsentationen af udspillet skønnede regeringen, at cirka en tredjedel af de mennesker, der egentlig har været længe nok på arbejdsmarkedet til at få ret til tidlig pension, vil opleve en nedsættelse af ydelsen, fordi de har for stor pensionsformue.

