Obligatoriske coronatest kan i yderste konsekvens blive nødvendigt for rejsende fra lande uden for EU.

Hvis ikke det har den ønskede effekt at opfordre folk til test for coronavirus, når de ankommer fra et land uden for EU til Københavns Lufthavn, kan det blive nødvendigt at gøre test obligatorisk.

Sådan lyder meldingen nu fra justitsminister Nick Hækkerup (S), skriver Jyllands-Posten.

For nuværende vil det fungere sådan, at man bliver opfordret til at tage en test for coronavirus, hvis man rejser fra et land uden for EU og Schengen-området.

Men hvis ikke nok lader sig teste, kan det altså blive en regel frem for en opfordring, skriver Jyllands-Posten.

- Fremover vil langt flere udlændinge og danskere fra særlige risikolande helt ude ved gaten blive mødt af myndighedspersoner, der opfordrer hver enkelt rejsende til at lade sig teste.

- Vi mener fortsat, at frivillighed er vejen frem, men vi følger situationen nøje. Og skulle det vise sig, at kun få indrejsende følger opfordringen om at lade sig teste, og der kommer mange smittede til Danmark fra specifikke områder, kan det komme på tale at indføre obligatoriske test, skriver justitsministeren i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Hos flere partier er der dog undren over, at det ikke allerede nu er tilfældet.

Liselott Blixt er sundhedsordfører og vikarierende retsordfører for Dansk Folkeparti, og hun vil holde et vågent øje med udviklingen.

- Jeg vil holde ministeren op på, at hvis bare én smittet kommer ind, har han (Nick Hækkerup, red.) bare at indføre obligatorisk test. Yderligere bliver vi nødt til at se, hvor mange der ikke lader sig teste. Hvis bare en enkelt ikke lader sig teste, er det en for meget, siger hun til Jyllands-Posten.

Karina Lorentzen, retsordfører hos SF, siger til Jyllands-Posten, at man bør tage skridtet og indføre obligatoriske test nu.

/ritzau/