Staten har undtaget selskaber fra offentlighedsloven, men det gælder ikke længere for it-selskabet Kombit.

København. Regeringen fjerner det kommunale it-selskab Kombit fra listen over selskaber, der er undtaget for aktindsigt i offentlighedsloven.

Det skriver Politiken.

Baggrunden for ændringen er en sag, hvor it-selskabet DXC Technology og underleverandøren Smartmatic i starten af året vandt et udbud om et nyt elektronisk valgsystem.

Her viste det sig, at Smartmatic gav urigtige oplysninger til Folketinget. Selskabet var slet ikke ejet af et selskab i London, men i stedet i Curaçao. Det hører de Nederlandske Antiller.

Udbuddet blev vundet via Kombit, der er ejet af Kommunernes Landsforening.

Kombit står blandt andet for at lave udbud, så virksomheder kan byde ind på kommunale it-opgaver.

På baggrund af sagen med Smartmatic vil økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) have større åbenhed.

- Først og fremmest har jeg et generelt synspunkt om, at offentlighed i forvaltningen er en god ting. Hele den her sag har dannet baggrund for, at jeg har haft lejlighed til at se nærmere på, hvad der vejer for og imod i Kombits tilfælde.

- Offentlighed vejer tungere end de forretningsmæssige hensyn. Derfor dropper vi nu Kombits undtagelser i offentlighedsloven, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille til Politiken.

Ministeren vil nu annullere den bekendtgørelse, der siger, at Kombit er undtaget offentlighedsloven.

Med i puljen kommer også tre ejendomsselskaber, som ligger under Kombit.

Dermed dropper Simon Emil Ammitzbøll-Bille fredningen for fire af fem selskaber, der ligger under økonomi- og indenrigsministerens ressortområde.

Da den nye offentlighedslov blev vedtaget i 2013, blev mere end 50 offentligt ejede virksomheder undtaget for loven.

/ritzau/