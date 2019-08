Der er ikke tale om at nogen ændring i politikken, på trods af at fem hadprædikanter nu må komme til Danmark.

Siden nytår er der kommet fem færre personer på listen over hadprædikanter, der er nægtet indrejse i Danmark.

Det har fået flere oppositionspolitikere på banen, hvor blandt andre Dansk Folkepartis Peter Skaarup kræver svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Ministeren fortæller, at han som sådan ikke har haft noget at gøre med beslutningen om, at de fem prædikanter nu igen kan rejse til Danmark. Det ligger hos Udlændingestyrelsen.

- Der kommer hele tiden folk af og på denne her liste. Og jeg kan desværre ikke konkret sige, hvorfor enkelte personer er røget af, siger Mattias Tesfaye.

- Men helt generelt er det afgjort grundet hensynet til den offentlig orden.

Sagen omhandler den såkaldte liste over hadprædikanter, der er nægtet indrejse i Danmark. Den blev indført i slutningen af 2016 af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative.

Listen har til formål at afværge, at religiøse prædikanter prædiker i Danmark, hvis deres holdninger kan føre til radikalisering eller på anden måde undergraver dansk lov eller danske værdier.

I starten af året var 19 personer på listen. Men siden da er fem fjernet fra listen.

Det har fået blandt andre Dansk Folkeparti og Venstres Mads Fuglede til at afkræve ministeren svar på, hvorfor de er taget af listen.

Mattias Tesfaye afviser, at der er sket nogen ændring siden regeringsskiftet.

- Tre af dem, der er taget af listen, er taget af, mens Inger Støjberg (V) var minister. To af dem efter jeg kom til.

- Så det er på ingen måde hverken en opblødning eller en ændring i politikken. Det er gode lister, der holder hadprædikanter fra at komme til Danmark og opfordre til vold og andet skidt, siger Mattias Tesfaye.

Han vil nu invitere ordførerne fra partierne bag aftalen til et kaffemøde for at oplyse om og evaluere loven.

Listen administreres af Udlændingestyrelsen, men hvordan eller hvorfor specifikke personer kommer på den eller bliver taget af den, har været meget uklart.

De fem, der nu igen må rejse ind i Danmark, er ifølge Berlingske de muslimske prædikanter Ismail al-Wahwah, Muhammad Alshareef, Khalid Yasin, Salman Alodah og som eneste kristne Terry Jones.

- Der er ingen klare retningslinjer over, hvem der kommer på og af listen. Det fremstår meget vilkårligt. Retstilstanden minder lidt om Det Vilde Vesten, siger Niels Valdemar Vinding, der forsker i Islam ved Københavns Universitet til Berlingske.

Det er Mattias Tesfaye ganske uenig i.

- Jeg synes ikke, der mangler klarhed. Lovgivningen giver retningslinjer, som Udlændingestyrelsen følger. I sidste ende kommer det an på, om man har tillid til myndighederne.

- Det havde jeg før valget, og det har jeg fortsat, siger han til Ritzau.

