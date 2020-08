Klokken slog 13.15 fredag eftermiddag, da den hvide røg lettede fra Erhvervsministeriet.

I allersidste øjeblik landede et flertal en aftale, hvor hjælpepakkerne - eller i hvert fald dele af dem - blev forlænget efter gentagne opråb fra erhvervslivet.

De oprindelige hjælpepakker udløber nemlig lørdag, og derfor stod mange hundrede virksomheder i et kæmpe dilemma. Skal vi kalde folk ind på mandag for at holde fyringsdag, hvis nu ikke hjælpepakkerne bliver forlænget?

»Det er jo helt vanvittigt. Vi sidder her to-tre dage, før hjælpepakkerne stopper, og vi har ingen ide om, hvad der kommer til at ske,« sagde natklubsejer Bjarke Reventlow til B.T., kort før aftalen landede fredag.

Bjarke Reventlov, 36 år og medejer af tre natklubber i København.

Han er medejer af de tre københavnske natklubber Blume, The Jane og The Zoo, som har været tvangslukket i snart et halvt år.

Men hvorfor skulle landets pressede virksomheder helt ud på kanten til afgrunden, før regeringen i 11. time fik landet en aftale om hjælpepakkerne?

»Jeg var ikke planen, at det skulle tage så lang tid. Men der indgår rigtig mange ordninger i aftalen, og det er meget komplekst. Der er været mange spørgsmål og mange holdninger fra partierne, og det har trukket ud,« siger erhvervsminister Simon Kollerup til B.T.

Men når du ved, at det er kompliceret og potentielt vil trække ud, hvorfor indledte du så ikke forhandlingerne tidligere?

»Vi har været i gang længe, inden forhandlingerne gik i gang. Og vi har haft kontakt til partierne længe. Så det ville være svært at speede forhandlinger op, selv om jeg godt forstår virksomhedernes utålmodighed,« siger Kollerup.

Kulturminister Joy Mogensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S), da erhvervsministeren og aftalepartierne præsenterer aftalen om hjælpepakker, i Erhvervsministeriet i København fredag den 28. august 2020.

Dansk Erhverv estimerer, at 25.000-30.000 danskere lige nu er hjemsendt på lønkompensation. Men den ordning ophører for alle virksomheder, der ikke er tvanglukket – som for eksempel natklubber.

I stedet bliver det nemmere for de berørte virksomheder at få kompensation for faste omkostninger eller tabt omsætning. Det kan for eksempel være aflyste arrangementer eller koncerter.

Simon Kollerup, tror du, at aftalen kan forhindre massefyringer i efteråret?

»Aftalen afbøder risikoen for fyringer, fordi vi forlænger hjælpen til de virksomheder, der er tvangslukket eller begrænset af forhandlingsforbuddet. Men vi giver også ekstra støtte idræt og kulturliv, som ellers vil have svært at køre rundt under corona,« siger han.

I aftalen afsætter partierne 300 mio. kr. til det nødlidende kulturliv og 100 mio. kr. til breddeidræt og foreningslivet.

Hjælpepakkerne løber foreløbigt indtil den 31. oktober, men hvis forsamlingsforbuddet og andre coronarestriktioner bliver forlænget, vil hjælpepakkerne fortsætte indtil årsskiftet.

Forsamlingsbuddet på 100 personer gælder foreløbigt indtil 31. oktober. Folketingets partier er dog enige om at lempe forbuddet tidligere, hvis smitten falder i samfundet.