Folketingets egne jurister havde betænkeligheder ved forslag om opsporing, som minister nu trækker.

Regeringen har ønsket udvidet adgang til borgeres hemmelige telefonnumre for at spore smittede i forbindelse med coronakrisen, men opgiver nu forslaget.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver i en e-mail til Folketingets sundhedsordførere, at han trækker forslaget.

- Jeg kan forstå, at der stadig er flere medlemmer af Sundheds- og Ældreudvalget, som ikke kan støtte op om, at tiltaget om at give Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at søge telefonnumre i 118-registret stilles som et ændringsforslag.

- Jeg har derfor besluttet at trække ændringsforslaget, skriver ministeren i e-mailen, som Ritzau er i besiddelse af.

Ændringsforslaget havde umiddelbart intet at gøre med loven, der skal sikre, at kommuner stiller faciliteter til rådighed for folk, der er karantæneramte i forbindelse med coronavirus.

Ændringsforslaget gik på, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan indhente nummeroplysninger fra 118-registret. Det ville give styrelsen adgang til at få udleveret telefonnumre på borgere, som har hemmeligt telefonnummer.

Det er kun en række centrale myndigheder forundt. Meningen var at spore folk, der er smittet.

Ifølge Berlingske har Folketingets lovsekretariat anført, at det "giver anledning til tvivl" om, hvorvidt forslaget er i strid med Grundlovens bestemmelser.

Det har været svært for regeringen at få opbakning til forslaget, da eksempelvis både Venstre og Dansk Folkeparti var uenige med regeringen.

- Jeg glæder mig over, at ministeren har trukket det tilbage. Vores egne jurister i lovsekretariatet var selv i tvivl, om det var i strid med Grundloven, så det havde ikke set pænt ud, hvis ministeren fastholdt det dagen før grundlovsdag, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Hun håber, at ministeren tager det til efterretning.

- Det har været et meget specielt forløb, som viser, hvordan man ikke skal lave lovarbejde, tilføjer hun.

/ritzau/