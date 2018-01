Ti procent af unge mellem 13-17 år har delt en andens intime billede uden tilladelse, viser ny undersøgelse.

København. Rygter om ens sexliv, delte nøgenbilleder eller tilsendte uønskede seksuelle beskeder og billeder er blevet en del af hverdagen for flere unge.

Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget blandt 915 unge i alderen 13 til 17 år.

Undersøgelsens resultater overrasker børne- og socialminister Mai Mercado (K), som i højere grad vil have forældrene på banen.

- Jeg blev overrasket, fordi der er mange unge, som tilsyneladende finder det helt i orden at dele krænkende billeder af andre.

- Der savner jeg lidt nogle forældre, som kommer på banen, tager et aktivt forældreansvar og får en løbende dialog med deres unge derhjemme om, hvad grænserne er, og hvad rammerne er, når man eksempelvis er på de sociale medier, siger hun.

Ti procent af de adspurgte unge har delt en andens intime billede uden samtykke. På den anden side står seks procent af de unge, som har fået delt et intim- eller nøgenbillede uden tilladelse.

Skolerne spiller også en rolle i at få oplyst de unge om problemet med digitale krænkelser og grænser på sociale medier, mener ministeren og påpeger:

- Men vi kan ikke lægge ansvaret over på skolerne alene. Jeg oplever egentlig i de her år, at de tager et større ansvar. Eksempelvis i forbindelse med mobning, og hele måden hvorpå en klasses sammenhold er.

- Men det er klart, at forældrene har det allerstørste ansvar. Det er dem, der sætter rammerne for deres børn, siger hun.

Red Barnets undersøgelse, der dog ikke er repræsentativ, bygger blandt andet på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 915 unge i alderen 13 til 17 år. 15 skoler over hele landet har medvirket.

24 procent af de unge i undersøgelsen har oplevet, at der bliver spredt rygter om deres seksuelle adfærd på nettet.

Flere unge har også prøvet at få sendt uønskede seksuelle beskeder eller billeder. 27 procent af pigerne og 14 procent af drengene.

