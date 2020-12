»Flere tiltag er på vej, smitten skal ned nu i en række kommuner. Vi melder ud meget snart og meget konsekvent.«

Så klart lyder det nu fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til B.T.

Ministerens melding kommer, efter B.T. har fortalt, at han har indkaldt Folketingets partier til møde om de nye restriktioner for at få bugt med den stigende coronasmitte.

Mødet skal finde sted på mandag kl. 08:15 på Christiansborg.

Søndag eftermiddag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkaldt Folketingets partier til et nyt møde mandag kl. 08:15, hvor der forventes at fremlægges bud på nye restriktioner. Foto: Emil Helms Vis mere Søndag eftermiddag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkaldt Folketingets partier til et nyt møde mandag kl. 08:15, hvor der forventes at fremlægges bud på nye restriktioner. Foto: Emil Helms

»Jeg har travlt med arbejdet sammen med sundhedsmyndighederne og mine embedsmænd her til aften,« skriver Magnus Heunicke i besked til B.T. søndag kl. 20, og tilføjer:

»Jeg har indkaldt partierne igen i morgen tidlig. Flere tiltag er på vej, smitten skal ned nu i en række kommuner. Vi melder ud meget snart og meget konsekvent.«

Lørdag var der 2.115 nye smittetilfælde, der dog var fordelt over 30 timer, og søndag var der 1.745.

Søndag har statsminister Mette Frederiksen (S) da også meldt ud, at coronasituationen er så bekymrende, at flere restriktioner er på vej.

»Vi vil sætte ind, så vi forhåbentlig kan få bedre styr på smitten inden jul,« skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook. Foto: Emil Helms Vis mere »Vi vil sætte ind, så vi forhåbentlig kan få bedre styr på smitten inden jul,« skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook. Foto: Emil Helms

»Vi har allerede taget mange tiltag for at reducere aktiviteten i samfundet og dermed nedbringe smitten. Men situationen er bekymrende, og vi vil sætte ind, så vi forhåbentlig kan få bedre styr på smitten inden jul. Derfor forbereder vi yderligere tiltag,« skriver hun på Facebook.

Det er altså mandag kl. 08:15, at nye restriktioner efter alt at dømme skal fremlægges for de andre partier.

Og som Magnus Heunicke oplyser, så bliver det markante restriktioner.

Og de kommer meget snart.