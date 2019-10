Sundhedsministeren mener, at der skal ændres på den måde, man visiterer mulige brystkræftpatienter.

Sygehuset skal altid handle, når patienter henvises af egen læge til et kræftpakkeforløb, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et samråd tirsdag.

Han er indkaldt til samrådet af Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt på baggrund af sager om mangelfulde brystkræftbehandlinger i Region Sjælland.

- Når man går til sin praktiserende læge, og lægen skriver og henviser til sygehuset, så er det ikke bare prosa, som kan fortolkes. Der er et kryds i "kræftpakkeforløb" og mulighed for kryds i "akut". Det sendes elektronisk til sygehuset, siger Magnus Heunicke.

- Min holdning er krystalklar: Når egen læge har krydset af i feltet, så skal sygehuset selvfølgelig handle på det. De sager, der har været fremme, viser med alt tydelighed, at der har været problemer med visitationsfunktionen på Ringsted Sygehus, siger han.

To kvinder fortalte mandag til Jyllands-Posten, at de havde fået henvisninger fra egen læge til et kræftpakkeforløb på Ringsted Sygehus i Region Sjælland, men alligevel blev afvist.

Tirsdag har Region Sjælland reageret på problemerne, og alle kvinder med en henvisning får nu behandling på et sygehus. Løsningen er midlertidig, indtil Sundhedsstyrelsen har klarlagt, hvad praksis reelt er på området i Danmark.

På samrådet tirsdag fremgår det dog, at både sundhedsministeren og Liselott Blixt indtil nu har været i den tro, at alle patienter med en henvisning altid får behandling.

- Jeg troede, det var sådan, det var. Men sådan bliver det altså nu, indtil arbejdet i Sundhedsstyrelsen er afsluttet. Og det har jeg givet som en hasteopgave til styrelsen, siger Magnus Heunicke.

Ligeledes spørger Liselott Blixt:

- Jeg troede ikke, det var muligt at få en afvisning, når man har en henvisning. Hvor søren går det galt henne?

Under samrådet savner Liselott Blixt blandt andet også svar på, hvorfor flere patienter med en henvisning er blevet afvist på Ringsted Sygehus i sommer, imens sygehuset var klar over de allerede kendte problemer, som Jyllands-Posten har afdækket.

Region Sjælland foretog i perioden 2013 til 2017 mangelfulde kræftundersøgelser på 735 kvinder.

Ministeren oplyser, at der er 27 igangværende sager om klager vedrørende brystkræftbehandling på Ringsted Sygehus.

Styrelsen for Patientsikkerhed satte i forrige uge den specialeansvarlige overlæge på Ringsted Sygehus under skærpet tilsyn med begrundelsen, at han kan forringe patientsikkerheden.

/ritzau/