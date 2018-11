S har opgivet at få ændret omstridt dagpengeforslag og vil i stedet have Troels Lund til at trække det.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) afviser at trække sit forslag om et opholdskrav for dagpenge tilbage, sådan som både Socialdemokratiet og Danske A-Kasser ellers opfordrer ham til.

- Det er en aftale, vi har med Dansk Folkeparti. Nu er det til udvalgsbehandling i Folketinget, og jeg går ud fra, at det bliver vedtaget som planlagt, siger ministeren.

Opholdskravet betyder, at man fremover skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af otte år for at have ret til dagpenge. Det skal indfases gradvist fra 1. januar.

Idéen er, at det skal sikre, at kun personer, der har bidraget til det danske samfund, kan få dagpenge, hvis de er ledige. Men forslaget får kritik for at ramme skævt.

I første omgang stillede Socialdemokratiet to ændringsforslag, der skulle bløde opholdskravet op, så det i stedet hed syv ud af ti eller 12 år. Men de forslag har S droppet, oplyser beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen.

Det skyldes, at der er for mange problemer med regeringens forslag til, at der kan rettes op på det, mener han. S har dog endnu ikke lagt sig fast på, hvad partiet vil stemme til forslaget.

Formanden for Danske A-Kasser, Torben Poulsen, sender en opfordring til regeringen om at tænke sig om en ekstra gang. Forslaget bør "skydes til hjørne", mener han.

Blandt andet er det usikkert, hvad forslaget vil betyde for de tusindvis af danskere, der arbejder i Storbritannien, som står over for at forlade EU, påpeger Torben Poulsen.

Troels Lund kalder kritikken forfejlet. Folketinget har rig mulighed til at få svar på alle de spørgsmål, der måtte være tvivl om, inden forslaget skal endeligt vedtages i december, anfører han.

- Jeg glæder mig til at se, hvad Socialdemokratiet ender med at stemme til lovforslaget, siger han.

- Målet er, at man skal bidrage til det danske samfund ved at være på det danske arbejdsmarked. Men vi kan ikke forskelsbehandle. Derfor rammer forslaget også danskere, der har været i udlandet, siger Troels Lund.

- Men langt de fleste, der bliver berørt af det her forslag er ikke danske statsborgere.

/ritzau/