Slut med strafrabat.

Det er meldingen fra justitsminister Nick Hækkerup (S) efter en række historier i BT, hvor det er kommet frem, at dømte har fået mildere domme på grund af den stærkt stigende ventetid hos politi og domstole.

»Det skal ske ad to veje. Det ene er, at vi gerne skal bringe sagsbehandlingstiden og sagsbunkerne ned, så der ikke går så lang tid, og den anden er, at vi simpelthen bliver nødt til at revidere den bestemmelse, så det ikke er så let at få rabat, når man har begået en forbrydelse, og der går lang sagsbehandlingstid,« siger han til BT.

Hvordan vil I gøre det?

Jørn Lavdal fra Silkeborg blev i 2016 truet af den nu 19-årige KKA, der med en kniv i hånden ville have ham til at udlevere sine bilnøgler. I alt blev KKA sidste år dømt for 19 forskellige kriminelle handlinger. Men på grund af den lange ventetid og sin unge alder fik han strafrabat. Foto: Rasmus Laurvig Vis mere Jørn Lavdal fra Silkeborg blev i 2016 truet af den nu 19-årige KKA, der med en kniv i hånden ville have ham til at udlevere sine bilnøgler. I alt blev KKA sidste år dømt for 19 forskellige kriminelle handlinger. Men på grund af den lange ventetid og sin unge alder fik han strafrabat. Foto: Rasmus Laurvig

»Det kan man gøre ved at ændre straffeloven for eksempel,« siger Nick Hækkerup.

Hele sagen om strafrabat til kriminelle startede på denne måde:

Den 3. november kunne BT fortælle, at Silas Lunds overfaldsmand fik strafrabat for at have givet ham en skalle og knytnæveslag i ansigtet.

På grund af lang ventetid på 532 dage fra anmeldelse til Københavns Politi til selve dommen slap dømte for at skulle afsone sin dom på tre måneders fængsel.

'Da der er tale om en ukompliceret straffesag, finder retten, at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten i så væsentligt omfang har oversteget det rimelige, at tiltalte kompenseres herfor,' stod der i dombogen.

Herefter startede Nick Hækkerup en undersøgelse, der skulle svare på dette spørgsmål:

Hvor tit får dømte strafrabat grundet lang ventetid?

I alt er det sket 68 gange siden 2014, lød svaret, som BT kunne bringe 8. juni.

Jeanica Holm Christensen fra Helsingør er et af de ofre, der har mærket den lange ventetid hos politiet. Den 8. november sidste år fik ekskæresten dom for i al hemmelighed at have optaget ret intim video med hende, da hun var 17 år, og sendt den til pornosiden Pornhub.com, hvor den blev bragt. Men på grund af ventetid på mere end 700 dage fik ekskæresten mildere straf, hvilket har ramt hendes retsfølelse ret hårdt. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Jeanica Holm Christensen fra Helsingør er et af de ofre, der har mærket den lange ventetid hos politiet. Den 8. november sidste år fik ekskæresten dom for i al hemmelighed at have optaget ret intim video med hende, da hun var 17 år, og sendt den til pornosiden Pornhub.com, hvor den blev bragt. Men på grund af ventetid på mere end 700 dage fik ekskæresten mildere straf, hvilket har ramt hendes retsfølelse ret hårdt. Foto: Thomas Nørmark Krog

Nick Hækkerup, har I flertal til at ændre reglerne?

»Det er noget af det, vi skal snakke med de andre partier om. Men sådan som jeg erindrer fra de mange artikler – som har været gode artikler – der har været i BT, om det her, så er der både til højre og venstre for mig folk, der er lige så forargede, som jeg er over det her,« svarer ministeren.

På blå fløj er der klar opbakning til Nick Hækkerups forslag.

Allerede i marts foreslog Venstres næstformand, Inger Støjberg, en ændring af muligheden for strafrabat.

»Det er dybt krænkende for folks retsfølelse, hvis de lange sagsbehandlingstider medfører, at straffen bliver mildere. Vi må altid tage ofrenes parti. Og derfor bliver det også noget, vi skal kigge på,« sagde hun 11. marts til BT.

Og der er bred enighed blandt de borgerlige partier.

»Vi tager ministeren på ordet og støtter ændring af reglerne,« siger Naser Khader, der er retsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Samme melding kommer fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

»Det er en fantastisk god nyhed og godt, ministeren har lyttet,« siger han.

Nick Hækkerup har altså opbakning fra blå blok til at fjerne strafrarabat ved lang ventetid og dermed klart flertal.

Der er dog skepsis at spore hos et af regeringens støttepartier.

»Vi vil høre mere præcist, hvordan disse ændringer i reglerne kan laves om, inden vi melder vores støtte. Husk, at for tiltalte er det en straf i sig selv at vente i lang tid på en dom,« siger Kristian Hegaard, der er retsordfører for Radikale Venstre.