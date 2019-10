Planen var at fortsætte årlige besparelser på studenterrådgivning, men mandag har regeringen skiftet kurs.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sløjfer årlige besparelser på Studenterrådgivningen.

S-regeringen havde ellers lagt op til at fortsætte de årlige toprocentsnedskæringer på rådgivningen.

- Jeg har som minister besluttet, at indenfor rammen af mit ministerium, hvor Studenterrådgivningen ligger, prioriterer jeg, at de ikke skal spare næste år, siger Ane Halsboe-Jørgensen:

- Jeg er enormt bekymret for, at vi har et stigende antal unge, som mistrives, er ensomme og oplever stresssymptomer, mens de læser.

- Studenterrådgivningen er et sted, hvor man kan gå hen og tale med nogle, når man får det sådan. Derfor skal der ikke spares på deres arbejde, siger ministeren.

Studenterrådgivningen har behandling i tilknytning til videregående uddannelser i hele landet. Mere end 5200 studerende søgte sidste år hjælp i rådgivningen.

Når Studenterrådgivningen ikke er omfattet af, at regeringen sløjfer omprioriteringsbidraget på uddannelse, skyldes det, at rådgivningen administrativt hører under centraladministrationen.

- Jeg siger, at ja, vi har stadig årlige besparelser på centraladministrationen, men indenfor min ramme finder jeg pengene til Studenterrådgivningens arbejde i 2020.

- Så kan de fortsat levere det meget vigtige stykke arbejde for vores unge, som af den ene eller anden grund har det svært, mens de læser, lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun er bekymret for det stigende antal studerende, som oplever alvorlige stresssymptomer.

Det er noget, man bør se på i et bredere perspektiv, mener hun, og derfor har ministeren etableret et trivselskontor.

- Det kontor skal bygges op til at bistå mig som minister til at blive klogere på, hvorfor den her udvikling sker, og hvad vi kan gøre ved det.

- Der er politiske rammer, som betyder noget, men det er langtfra hele sandheden. Der er også en strukturel ændring i, hvordan vi er sammen. Det her skal ses bredt og ikke kun uddannelsespolitisk, og det vil jeg gerne sætte mig i spidsen for, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

