»Seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt.«

Så klar er meldingen fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), da han bliver spurgt, hvad han mener om, at en del kvinder føler sig presset til sex, når de er på job.

Helt konkret har De Konservatives folketingsmedlem Birgitte Bergman spurgt, hvad ministeren egentlig synes om, at mange kvinder føler sig presset til sex på grund af 'magtstrukturer i deres arbejdsmiljø'.

Ministeren nøjes dog ikke med kun at finde seksuel chikane uacceptabel på arbejdspladsen.

»Vi skal udvise respekt for hinanden og sikre en kultur, hvor magtforhold ikke misbruges,« lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Nej, han slår fast, at seksuel chikane i resten af samfundet heller ikke på nogen måde er acceptabelt.

Helt konkret henviser Peter Hummelgaard til en undersøgelse foretaget af TrygFonden, som Dagbladet Information 2. august kunne bringe.

I undersøgelsen er arbejdsmarkedets kvinder blevet spurgt, om 'en overordnet eller magtfuld person har prøvet at presse dig til sex'.

5,3 procent af de kvinder, der ikke betragtes som udsatte på arbejdsmarkedet, svarede ja til spørgsmålet.

Tallet var 12,5 procent for de løstansatte kvinder, og for lærlingene var det over 20 procent.

»Man har ikke lyst til at komme i 'bad standing' og gøre sig uattraktiv, for så får man måske ikke den næste forlængelse eller ansættelse,« sagde Mille Mortensen, som til daglig forsker i krænkelser på arbejdspladsen, til Information.

Peter Hummelgaard forklarer, at undersøgelsens resultat gør stort indtryk på ham.

»De høje tal fra TrygFondens tryghedsmåling, hvor kvinder oplever at blive presset til sex, gør også stort indtryk på mig,« lyder det fra ministeren.

Gitte Jensen blev udsat for grov manipulering og sex-chikane under ansættelsen hos det fynske firma Kemidan I/S. Foto: MORTEN THUN

Han oplyser, at arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har taget flere initiativer til at stoppe chikanen.

Men det er ikke nok, erkender han.

»Jeg mener, at man på de enkelte arbejdspladser skal være meget opmærksom på omgangstonen og kulturen, og om den måde, medarbejderne omgås hinanden på, kan opleves krænkende,« siger ministeren og fortsætter:

»Vi skal udvise respekt for hinanden og sikre en kultur, hvor magtforhold ikke misbruges.«