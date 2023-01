Lyt til artiklen

Der er lige nu ikke betjente nok til at holde alle fængselspladser i Danmark åbne.

På trods af massiv pladsmangel i de danske fængsler blev der i 2022 nedlagt omkring 80 pladser på grund af mangel på personale.

Det skete som led i en kriseplan fra Kriminalforsorgen, der i november traf en beslutning om at nedlægge de 80 pladser, fordi personalemanglen på det tidspunkt havde nået et kritisk niveau.

Lukningen var blåstemplet af Justitsministeriet, men ifølge De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, har regeringen ikke videregivet informationerne til Folketinget.



Det siger hun i søndag i et interview med TV 2.

»Jeg tror, at regeringen bevidst har puttet med den her information. Vi er i hvert fald ikke blevet informeret om, at det stod så grelt til,« siger Mai Mercado til TV 2.

Derfor har hun nu sammen med SF retsordfører, Karina Lorentzen, indkaldt justitsminister Peter Hummelgaard (S) i samråd for at få en redegørelse for, om Folketingets partier på noget tidspunkt er blevet informeret om den pludselige lukning af de 80 fængselspladser.

Der blev i 2021 lavet en aftale mellem Socialdemokratiet, SF, De Konservative og Dansk Folkeparti, der forpligter partierne til at skaffe flere fængselspladser.

Nye tal for Kriminalforsorgen viser dog ifølge TV 2, at der aldrig har været flere indsatte i de danske fængsler, og at der er massiv overbelægning – altså flere fanger end celler.

Peter Hummelgaard siger søndag til Ritzau, at partierne løbende er blevet orienteret om den alvorlige situation i de danske fængsler.

»Forligskredsen blev i september sidste år orienteret af min forgænger om den aktuelle og svære situation i Kriminalforsorgen,« siger Peter Hummelgaard.

Det fremgår ikke af ministerens svar, om partierne konkret er blevet informeret om lukningen af de 80 fængselspladser.

