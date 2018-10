Kulturminister Mette Bock (LA) skal onsdag over for Folketingets kulturudvalg forklare og forsvare regeringens beslutning om at skære 773 millioner kroner af DRs budget.

Det er Socialdemokratiets medieordfører Mogens Jensen, der har indkaldt ministeren i samrådet, efter at Kulturministeriet har indgået en public service-aftale med DR, der gælder for de næste fire år.

'Ministeren bedes redegøre for, hvorfor ministeren i forlængelse af regeringens medieaftale med DF har gennemført nedskæringer i DR, der betyder en historisk forringelse af radio- og tv-tilbuddet til danskerne,' skriver han i samrådsspørgsmålet.

Mogens Jensen (S) vil have svar på, om ikke public service-kontrakten med DR er for detaljeret. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På samrådet vil han også udfritte ministeren om én formulering i public service-kontrakten, der er faldet både ham og oppositionens øvrige medieordførere for brystet.

'DR skal på dr.dk have fokus på egenproduktion og danske produktioner med lyd, billede og tekst. DR kan bringe tekstbaserede nyheder, men skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler,' fremgår det af kontrakten.

»Den er ikke bestået med pil ned, og den bærer præg af, at der er al for kort armslængde. Politikerne skal udstikke overordnede rammer – ikke fortælle, hvilke typer artikler man kan skrive på DR.dk,« sagde Mogens Jensen til B.T. efter public service-kontrakten var underskrevet.

