Erhvervsminister Simon Kollerup går på orlov på grund af sygdom.

Dan Jørgensen overtager opgaverne og bliver fungerende erhvervsminister. Han er i forvejen klima-, energi- og forsyningsminister.

Det oplyser Statsministeriet.

Kollerup har siden december været ramt af sygdom.

»Erhvervsministeren blev før jul ramt af sygdom, som det desværre viste sig at tage længere tid at få bugt med end først ventet,« skriver ministeriet i et skriftligt svar til Berlingske.

Erhvervsministeriet oplyser ikke, hvad Simon Kollerup fejler.

