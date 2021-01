Erhvervsminister Simon Kollerup går på orlov på grund af sygdom.

Dan Jørgensen bliver fungerende erhvervsminister. Han er i forvejen klima-, energi- og forsyningsminister.

Simon Kollerup skriver på sin facebookprofil, at det drejer sig om mavesår.

'Iinden jul måtte jeg blive hjemme med, hvad jeg troede bare var et maveonde, men som viste sig at være et mavesår.'

'Jeg håbede, at jeg kunne være tilbage på fuld kraft igen nu. Men efter anbefaling fra min læge vil jeg være sygemeldt nogle uger endnu.'

Sygemeldingen i december har også resulteret i, at finansministeren har måttet overtage forhandlinger om erstatning til landets minkavlere.

Det har vakt stor kritik fra minkavlerne, at de endnu ikke har set en krone i erstatning, efter statsminister Mette Frederiksen gav dem besked på at slå alle deres mink ihjel.

Men finansminister Nicolai Wammen er på barsel, så nu har skatteminister Morten Bødskov overtaget forhandlingerne.

Aflivede mink bliver gravet ned ved Jydske Dragonregiments øvelsesterræn ved Holstebro 9. november 2020.

Bødskov styrer Finansministeriet, mens Wammen er på barsel indtil 5. februar.

Bødskov sidder fortsat for bordenden for forhandlingerne, så længe han er fungerende finansminister, oplyser hans pressemedarbejder til B.T.