Den danske energiminister har mødt sin amerikanske kollega og tror på et kæmpe marked i USA.

København. Danmark vil hjælpe den amerikanske regering med at etablere flere parker med havvindmøller.

Det siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Han har mødt sin amerikanske kollega ved klimakonferencen Nordic Clean Energy Week i København.

- Vi har talt om mulighederne for at få mere havvind i USA. Hvad skal der til? Hvilke hindringer og muligheder er der? Jeg har tilbudt at stille dansk viden og ekspertise til rådighed, siger Lars Chr. Lilleholt.

Energiselskabet Ørsted gik onsdag glip af at bygge en stor havvindmøllepark i Atlanterhavet ud for delstaten Massachusetts. Ørsted og partneren amerikanske Eversource blev frasorteret i udbuddet.

Til gengæld skal danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og den spansk-amerikanske partner Avangrid i konsortiet Vineyard Wind forhandle med Massachusetts.

Ørsteds nederlag bekymrer ikke ministeren.

- Jeg glæder mig over, at den danske virksomhed CIP har vundet ordren om den første og største havvindmøllepark i USA. Det synes jeg, er rigtig glædeligt på Danmarks vegne, siger Lars Chr. Lilleholt.

- Danmark er på vej ind i USA, ikke mindst med havvind. Der er masser af nye muligheder, selv om Ørsted ikke vandt denne ordre. Jeg ser et kæmpemæssigt marked i USA.

Danmark har skabt et eksportsamarbejde med USA. Vindmøller er stærkt i fokus i delstater som Texas, Californien og New York State, påpeger Lars Chr. Lilleholt.

Spørgsmål: Samarbejder vi mere med store delstater som Texas, Californien og New York end med USA's regering, som afviser klimaproblemer?

- Nej. Vi samarbejder begge veje. For nylig har jeg besøgt storbyer som Boston, New York og Washington D.C. Men jeg havde også møder med ministre, siger Lars Chr. Lilleholt.

/ritzau/