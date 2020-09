De Radikale og Alternativet kritiserer, at Jeppe Kofod er minister efter sag fra 2008 om sex med 15-årig.

"Lidt besynderligt".

Sådan siger ligestillingsminister Mogens Jensen (S) om, at partifælle og udenrigsminister Jeppe Kofod nu bliver kritiseret for at have haft sex med en 15-årig pige i 2008.

- Jeg synes, at det er lidt besynderligt, at lige præcis nu, hvor det vælter ind med masser af beretninger fra kvinder om sexchikane, der foregår nu og her, at man så skal vende tilbage til en 12 år gammel sag, der er fuldt belyst og har været fuldt fremme i offentligheden, og hvor Jeppe Kofod også har undskyldt, siger Mogens Jensen til TV2 News.

Jeppe Kofod er for alvor kommet i vælten, efter at tv-værten Sofie Linde i forbindelse med årets Zulu Comedy Galla delte sine oplevelser fra mediebranchen om sexchikane.

Det har sat gang i en bredere debat om krænkende adfærd.

Kritikken af Kofod begyndte i sidste uge, da De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, til B.T. udtalte, at hendes parti ikke ville have givet Kofod en ministerpost.

Mandag kaldte Alternativets leder, Josephine Fock, det et udtryk for "dårlig dømmekraft af Mette Frederiksen at udpege ham som udenrigsminister".

Årsagen: Tilbage i 2008 havde Kofod, som dengang var 34 år, seksuelt samvær med en på det tidspunkt 15-årig pige. Hun var medlem af partiets ungdomsparti, DSU, mens Kofod var folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Efter at sagen kom frem i 2008, valgte Kofod at trække sig fra alle sine udvalgsposter og sin post som udenrigsordfører for Socialdemokratiet. Han undskyldte ligeledes sin "manglende dømmekraft ved at have et moralsk upassende forhold til en 15-årig pige".

Siden blev Kofod valgt ind i Europa-Parlamentet, og efter folketingsvalget sidste år blev han hentet ind som udenrigsminister.

- Der blev slået hårdt ned på Kofod dengang, siger Mogens Jensen.

- Han fik frataget alle sine ordførerposter i Socialdemokratiet. Han var også ude at undskylde sagen, og jeg kan se, at dengang mente De Radikale, at det var en for hård sanktion, Socialdemokratiet lavede. Sådan kan man jo ændre holdning, siger Mogens Jensen til TV2 News.

Han henviser til et citat, som den nuværende politiske leder for De Radikale, Morten Østergaard, kom med dengang, da Østergaard var næstformand for partiets folketingsgruppe:

- Vi vil ikke forsvare Jeppe Kofods handlinger, men en sådan lovlig dumhed ville ikke have fået de samme konsekvenser i forhold til tillidsposter i Det Radikale Venstre.

Samira Nawa bekræfter tirsdag over for TV2 News, at hun udtaler sig på sit partis vegne.

Det handler om at kigge fremad nu, mener Mogens Jensen.

- Jeg synes, at det afgørende her er, at vi står i en situation nu med en masse aktuelle eksempler på ting, der foregår, ting vi skal have stoppet.

- Det er det, jeg synes, vi skal koncentrere os om. Ikke en 12 år gammel sag eller for den sags skyld mange gamle sager, som er tilbage i tiden, siger ligestillingsministeren.

SF, der i lighed med De Radikale er støtteparti til regeringen, vil ikke udtale sig om sagen. Det oplyser gruppeformand Jacob Mark.

I Enhedslisten, et tredje støtteparti til regeringen, mener retsordfører Rosa Lund ifølge Ekstra Bladet, at Kofod i 2008 udnyttede sin magt, men at man heller ikke skal straffes for altid.

Jeppe Kofod selv har ikke udtalt sig, efter at Samira Nawa har bragt 2008-sagen op igen.

/ritzau/