Hvis russiske fly kan nå Grønland, må Danmark svare igen ved at udstationere jagerfly, mener Claus Hjort (V).

Hvis russiske kampfly begynder at krænke grønlandsk luftrum, må Danmark udstationere jagerfly på baser i Grønland.

Sådan lyder det fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V). Det skriver Berlingske.

Dele af Grønland kan inden længe være inden for rækkevidde af russiske fly. De vil uhindret kunne krænke grønlandsk luftrum.

Det skyldes, at Danmark ikke har et beredskab til at afvise russiske fly i Grønland.

- Vi kan jo ikke tolerere krænkelser af det danske territories luftrum. Vi er nødt til at hævde vores suverænitet, ligesom vi er nødt til det over Danmark og Østersøen, når vi oplever russiske krænkelser.

- Vi skal agere på ganske samme måde i Grønland, siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske.

Rusland opfører i øjeblikket baser i Arktis. Landet har planer om at udstationere tankfly til luftoptankning og kampfly på Nagurskoye-øen. Den ligger øst for Svalbard - omkring 1000 kilometer fra Grønland.

Dermed vil Rusland inden længe være i stand til at nå det nordøstlige Grønland og Thulebasen med jagerfly.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) føler Rusland sig truet af vestlige aktiviteter i Arktis.

Det gælder ikke mindst af amerikanske planer om at investere massivt i grønlandske lufthavne. Det fremgår af FE's seneste risikovurdering.

Hvis Forsvaret skal have et beredskab i Grønland, der kan afvise russiske fly, bliver det dyrt.

Forsvaret råder ikke jagerfly til afvisningsberedskab i Grønland. Derudover har det ikke et luftoperationscenter til ledelse af et afvisningsberedskab eller det fornødne kommunikationssystem.

Rusland har tidligere krænket dansk luftrum. Siden 2013 har danske F-16-fly således været på vingerne 184 gange, efter at russiske fly uden tilladelse er fløjet ind i dansk luftrum.

/ritzau/