Kosovos har fortsat ikke vedtaget dansk fængselsaftale. Nu rejser minister til landet for at fremme processen.

Regeringens plan om at leje 300 fængselspladser i Kosovo afventer på snart andet år, at parlamentet i det østeuropæiske land vedtager traktaten mellem Danmark og Kosovo.

Og nu rejser justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Kosovo i næste uge for at "fremme processen mest muligt".

Det oplyser han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Mit embedsværk er i løbende dialog med det kosovoske justitsministerium om sagen, og det er min forståelse, at parlamentet i Kosovo igen er begyndt at godkende internationale aftaler.

- Det er glædeligt. Nu er næste skridt, at Kosovo behandler traktaten i deres parlament, så den kan ratificeres og træde i kraft, siger Peter Hummelgaard.

Tilbage midt i november sidste år bekræftede Justitsministeriet, at ratificeringen af traktaten i Kosovos parlament var blevet fanget i en politisk hårdknude.

Det skyldtes, at oppositionen i landet blokerede for vedtagelse af alle internationale aftaler med krav om nyvalg.

Blokeringerne blev dog allerede stoppet i slutningen af november ifølge det kosovoske magasin Prishtina Insight. Men aftalen med Danmark om fængselspladserne er fortsat ikke stemt igennem.

Ifølge flere kosovoske medie er den danske justitsminister i landet mandag til tirsdag. Det oplyste Kosovos justitsminister, Albulena Haxhiu, i en tale i parlamentet torsdag, hvor hun fremlagde lovudkastet.

Hun sagde videre, at hun vil have ratificeringen til afstemning efter Peter Hummelgaards besøg.

For at vedtage internationale aftaler i Kosovo skal der være to tredjedele flertal. Derfor har regeringen behov for støtte fra oppositionspartier.

Det var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), der i april 2022 meddelte, at traktaten mellem Danmark og Kosovo om leje af de 300 fængselspladser var underskrevet og nu afventede godkendelse i Kosovos parlament.

Her var forventningen, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023.

I februar 2023 forventede Peter Hummelgaard, at traktaten ville blive vedtaget "inden for kort tid". Videre sagde han, at fængslet kunne være klar til indsatte inden for 21 til 26 måneder.

Ombygningen af fængslet Gjilan kan dog først begynde, når traktaten er vedtaget.

/ritzau/