Christina Egelund skal diskutere samarbejde med Indien om at uddanne og rekruttere indisk sundhedspersonale.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) rejser lørdag til Indiens hovedstad, New Delhi.

Her skal hun mødes med repræsentanter for det indiske sundhedsvæsen og uddannelsessystem.

Besøget følger, efter at Danmark og Indien har underskrevet en hensigtserklæring om at undersøge mulighederne for at rekruttere indisk sundhedspersonale til Danmark.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Det blev i januar aftalt politisk, at op mod 1000 social- og sundhedshjælpere fra tredjelande, altså lande uden for EU, skal have nemmere ved at få job i Danmark.

Hvis der kunne laves aftaler med Indien og Filippinerne, skulle der rekrutteres sundhedspersonale fra de to lande.

I slutningen af februar besøgte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) også Indien. Her skulle han skrive under på aftalen om at lette adgangen for indisk sundhedspersonale til Danmark.

Det var regeringen samt De Radikale, SF, De Konservative og Liberal Alliance, der indgik aftalen i januar.

Konkret betyder det, at man udvider positivlisten for faglærte med sosu-hjælpere.

Listen er en liste over job inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Sygeplejersker og sosu-assistenter står allerede på listen.

Tanken er, at det skal aflaste sundhedsvæsnet og ældreplejen, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Fra Christina Egelund lyder det lørdag, at der er brug for "at tænke nyt".

Et fælles uddannelsesspor skal "selvfølgelig ske med respekt for begge landes muligheder og behov, så det bliver et ligeværdigt samarbejde til gavn for begge lande", udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Nu har vi foreløbig brug for at blive klogere på, hvordan et eventuelt samarbejde kan se ud, og det glæder jeg mig til at blive klogere på, mens jeg er i New Delhi.

