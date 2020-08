Det er en mulighed at lave regionale rejsevejledninger, hvis man kan skaffe bedre data fra andre lande.

De danske rejseselskaber har opfordret regeringen til at indføre regionale rejsevejledninger, så man undgår at blokere for rejser til et helt land på grund af et lokalt smitteudbrud.

De danske myndigheder er i øjeblikket ved at undersøge, om det kan lade sig gøre.

Men der er behov for bedre data om coronasituationen fra andre lande, hvis regeringen skal ændre sin praksis. Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en række svar til Folketinget. Det skriver rejsemediet Standby.dk.

Spørgsmålene er stillet af Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

- I tæt dialog med andre relevante myndigheder ser Udenrigsministeriet aktuelt på, om der kan etableres det fornødne grundlag for en regional tilgang - også uden for Norden.

- Det vil blandt andet kræve, at det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt, hvilket blandt andet fordrer tilgængelighed af valide data på smittespredning og testning på regionalt niveau.

- Hastværk må ikke forhindre en betryggende løsning på tværs af relevante myndigheder, skriver Jeppe Kofod.

Det er en del af den politiske aftale for genåbningens fase 4 fra sidste uge, at regeringen skal undersøge muligheden for at lave regionale rejsevejledninger.

Det har især været et ønske fra rejsebranchen at få en regional rejsevejledning i Spanien.

I starten af august blev rejsevejledningen for landet ændret, så Udenrigsministeriet nu fraråder rejser.

De danske myndigheder fraråder rejser, hvis der er mere end 30 smittede per 100.000 indbyggere om ugen.

Den grænse har Spanien overskredet - primært på grund af en stor stigning i smitten i den nordlige del af landet.

Til gengæld er der relativt få smittede på populære rejsemål som Mallorca og De Kanariske Øer, og rejsebranchen mener, at man ikke behøver at fraråde rejser til regioner med lav smitte.

I svaret henviser Jeppe Kofod desuden ud til, at flertallet af lande i EU/Schengen bruger en model, hvor man ser på smittesituationen i hele lande, når man fastsætter rejsevejledninger.

Det gælder blandt andet Bulgarien, Estland, Finland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Portugal, Sverige, Tjekke, Ungarn og Norge - sidstnævnte for lande uden for Norden.

