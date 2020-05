Oven på fællessangs succes på DR under coronakrisen vil DF have tvungen fællessang på gymnasier.

DR's fællessang under coronakrisen har været en stor succes og blev i marts set af gennemsnitligt langt over 200.000 seere.

Under ledelse af chefdirigent for DR PigeKoret Philip Faber har danskere høj som lav sunget med på sange fra blandt andet Højskolesangbogen.

Det fik onsdag Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Marie Krarup, til at spørge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til, om ikke fællessang skal gøres obligatorisk i alle skoler og gymnasier.

- Nej. Jeg vil sige, at coronatiden har inspireret mig til at gøre det stik modsatte. På den anden side af denne her tid kan ordføreren se frem til at lave færre bindinger for skolerne.

- Det har været utroligt inspirerende at se, hvor godt tingene lykkes, når man ikke styrer alting, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren understregede herefter, at hun er glad for fællessang. Men altså ikke obligatorisk fællessang.

Marie Krarup mener, at obligatorisk fællessang vil give mere sammenhængskraft og fællesskab i Danmark.

- Prøv at tænke på dem, der ikke kender de sange, vi synger sammen. Det er synd.

- Derfor synes jeg, at det vil være en god idé at sørge for, at børn lærer de sange at kende. Man vil kunne udbrede dem endnu mere, hvis man beder alle skoler om at indføre det. Det vil også give integration af de fremmede, sagde Marie Krarup.

Men Pernille Rosenkrantz-Theil var endnu en gang helt afvisende over for idéen.

- Regeringen går ikke ind for sang-tvang, for at sige det lige ud, sagde ministeren.

Marie Krarup spurgte herefter ministeren til, om ikke man så i det mindste kunne lave en undersøgelse af, hvor mange skoler der bruger fællessang og komme med en opfordring.

Men igen var børne- og undervisningsministeren noget loren ved tanken.

- Det står ordføreren frit for at lave sådan en undersøgelse, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil i Folketingssalen.

/ritzau/