Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom særlig rådgiver Anders Langballe ifølge minister Christina Egelund har opført sig forkert til en fredagsbar, har hun stadig tillid til ham.

B.T. har onsdag afdækket, at Anders Langballe har taget to kvinder på ballerne og kommet med uønskede seksuelle kommentarer til en tredje kvinde i forbindelse med en fredagsbar.

»Jeg synes, det er beklageligt, at Anders på den måde har opført sig forkert til en fredagsbar på 24syv,« siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund i et interview med B.T. og tilføjer:

»Vi har de seneste dage haft nogle grundige lange samtaler om det her. Jeg har tillid til Anders.«

Krænkelserne skete i september på Anders Langballes tidligere arbejdsplads, 24syv i Berlingske Media.

En lang række øjenvidner har fortalt om hans grænseoverskridende opførsel over for flere kvinder.

Ifølge Christina Egelund er hun først blevet bekendt med sagen de seneste dage, altså efter at B.T. har spurgt ind til sagen. Langballe havde altså ikke fortalt Egelund om sagen, før hun ansatte ham som sin nærmeste rådgiver.

På spørgsmålet om, hvorvidt ministeren ville have ansat Anders Langballe som særlig rådgiver, hvis hun havde kendt til sagen, svarer hun:

»Hvis og hvis og hvis. Det er så nemt at være bagklog. Vi har talt grundigt om det de seneste dage, Anders og jeg. Han er selv rigtig ked af det. Han har selv beklaget det, og det er jeg tilfreds med,« siger Christina Egelund med henvisning til, at Anders Langballe tidligere onsdag sendte følgende skriftlige kommentar til B.T.:

»Det er rigtigt, at jeg deltog i en fredagsbar på 24syv den 2. september – og det er også rigtigt, at jeg var for beruset. Hvis jeg har opført mig forkert over for nogen, så er jeg rigtig ked af det. Det vil jeg gerne beklage«.

På spørgsmålet om, hvorvidt Anders Langballe har udvist god dømmekraft ved at drikke sig for beruset og befamle kvinder til en fest på arbejdspladsen, svarer Christina Egelund:

»Jeg synes, det er en rigtig dømmekraft at beklage sine fejl.«