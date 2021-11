»Jeg bliver både rasende og ked af det, når jeg læser, hvad en lille gruppe medarbejdere har udsat nogle af samfundets allermest sårbare personer for,« lyder det fra ældreminister Astrid Kragh.

Hun har netop læst Berlingskes artikel om de krænkelser, ældre og demente på plejecentret Møllegården i Gladsaxe er blevet udsat for.

Her har en medarbejder eksempelvis filmet en ældre, mens denne var på toilettet. Og efterfølgende sendt videoen rundt til andre kollegaer på Snapchat.

Eksemplet er langt fra enestående, og sagen har nu fået konsekvenser for fire medarbejdere, der kan have været impliceret. De er nu blevet sendt hjem, mens man i Gladsaxe Kommune forsøger at komme til bunds i sagen.

En sag, som borgmester Trine Græse først blev bekendt med, da Berlingske henvendte sig.

I Berlingske artikel beklager borgmesteren hændelserne, ligesom hun også sender en undskyldning afsted mod de pårørende, der aldrig er blevet underrettet om episoderne.

Hun beretter desuden, at man nu vil lave en ekstern og uvildig undersøgelse af forløbet.

Et forløb, der ikke kun har rystet ministeren. Også Dansk Folkepartis socialordfører, Karina Adsbøl, mener, at det, der er sket, er uværdigt.

»Det er et vanvittigt kulturskred. Hvor er etikken, moralen og empatien henne?« spørger hun.

Hun vil have social- og ældreminister Astrid Kragh til på Christiansborg at forholde sig til sagen, som hun ikke tøver med at kalde »dybt forkastelig«.

»Vi beder ministeren om at redegøre for, hvilke initiativer hun vil tage i forhold til at sikre ældre en værdig, omsorgsfuld og respektfuld pleje og omsorg,« lyder det fra DF'eren.

Karina Adsbøl (DF) efterlyser fra fra ministeren. Arkivfoto. Foto: Emil Helms Vis mere Karina Adsbøl (DF) efterlyser fra fra ministeren. Arkivfoto. Foto: Emil Helms

Adspurgt, hvorfor en sag, som man allerede er i færd med at håndtere lokalt, skal ende på ministerens bord, svarer hun:

»Det er ikke første gang, vi ser det her. Det, vi har været vidner til siden dokumentaren om Else, er et vanvittigt kulturskred.«

Her henviser hun til den meget omtalte TV 2-dokumentar om den 90-årige demenspatient Else, der blev udsat for omfattende omsorgssvigt af plejepersonalet.

For Karina Adsbøl er sagen ikke udelukkende politisk. Hun har selv arbejdet som sosu-assistent i flere år og er derfor også bevidst om, at langt de fleste i faget gør et godt stykke arbejde.

»Det er jo indenfor vores fag de få brodne kar, der ødelægger det for alle de dygtige, men det fylder, når man ser denne type sager,« siger hun og efterlyser blandt andet, at ministeren tager stilling til, hvordan man kan få luet ud i de brodne kar.

Ministeren er dog allerede opmærksom på problematikken, fortæller hun til B.T. i et interview om sagen, der har altså har vakt store følelser hos hende.

»Først og fremmest på vegne af de borgere, der skulle være trygge i deres hjem, men i stedet er blevet mødt af medarbejdere, der har gjort alt andet en at handle ansvarligt.«

Hun er også ked af det på vegne af de pårørende og alle andre i faget.

»Når den slags sker falder det tilbage på hele ældresektoren.«

Ministeren anerkender, at man lokalt allerede har handlet og slået hårdt ned på sagen ved at hjemsende medarbejdere, der kan have haft del i krænkelserne.

»Jeg synes, det er godt at se, at man fra øverste ledelse tager det alvorligt. Dels ved at give en undskyldning til de pårørende, dels ved at sætte gang i en undersøgelse og dels ved allerede på forhånd at konstatere, at sagen ikke er håndteret godt nok,« lyder det fra ministeren, der ønsker at afvente redegørelsen, før hun vil svare på, om der fra Christiansborg skal gøres noget ved sagen.

»Jeg drøfter altid gerne ældrepleje med ordførerne på området, men det er klart, at vi skal passe på med at skride til lovgivning på baggrund af en enkeltstående sag.«

Om arbejdsgruppen Der er tale om en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan kommunerne kan få værktøjer til at understøtte, at kun egnede medarbejdere opnår ansættelse i ældreplejen. Gruppen undersøger fordele og ulemper ved: Krav om indhentelse af offentlige straffeattester eller indførelse af omsorgsattester i stil med børneattester, hvor der er adgang til udvalgte dele af straffeattesten ved ansættelser i ældreplejen

Autorisationsordning af social- og sundhedshjælpere

Registerordning over tidligere ansættelser i pleje- og omsorgssektoren Kilde: Social- og ældreministeriet.

Hun henviser til, at der i Social- og Ældreministeriet er nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at se på, om der findes værktøjer, man kan tage i brug mod brodne kar i ældreplejen.

Og at disse også kan blive relevante i forbindelse med denne sag.

Når arbejdsgruppens arbejde ligger klar – forventeligt i løbet af november – skal Folketingets partier og regeringen sammen gennemgå det.

»Vi skal have en drøftelse Folketingets partier imellem, hvad angår mulige greb mod de brodne kar i ældreplejen. Og man kan sige, at denne ulykkelige historie aktualiserer det.«