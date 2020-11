Justitsminister Nick Hækkerup (S) udtaler i skriftlig kommentar, at Venstres næstformand, Inger Støjberg, med udtalelse om at dræne sumpen for Mette Frederiksens (S) magtarrogance skaber splittelse.

- Ja, regeringen har begået fejl. Det har vi dybt beklaget og undskyldt for.

- Men Venstre skaber splittelse i Danmark for at vinde politisk terræn. Det er dybt usmageligt. Og skadeligt. Vi vil ikke have en situation som i USA, hvor befolkningen mister tilliden til myndighederne, siger han.

Opdateres...