Kulturminister for Moderaterne, Jakob Engel-Schmidt går nu til angreb på den særlige AI-chatbot, som pludselig er dukket op på det sociale medie Snapchat. Ministeren er forarget, da Snapchat især anvendes af mange børn og unge, som derfor bliver direkte eksponeret for den nye chatbot 'My AI'.

»Kunstig intelligens er kommet ind på vores børns telefon uden vi havde sagt ja tak. De bliver forsøgsdyr i et eksperiment, som ingen har sagt ja til og ingen kender rammerne for,« siger Jakob Engel-Schmidt i en video, som han har lagt op på Facebook.

Ministeren forklarer i videoen, at han er bekymret for hvordan det påvirker børnenes trivsel, at de pludselig kan stille alle mulige spørgsmål til deres kunstige og personlige ven, som svarer som et rigtigt menneske, men slet ikke er det.

Han forklarer også, at chatbotten kan tjene penge på børnene.

»Den samler data og svarene bliver sendt ud i hele verden og brugt og virksomheder tjener penge på de her data,« siger Jakob Engel-Schmidt.

Til sidst nævner Jakob Engel-Schmidt et borgerforslag, som nu er kommet op på mere end 50.000 underskrivere og som derfor skal behandles i Folketinget.

Forslaget hedder »Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge!« og stiller forslag om en række krav, som forslagstillerne mener, at techgiganterne skal underlægges. Blandt andet et forbud mod »adfærdsbaseret markedsføring til børn under 16 år«.

Engel-Schmidt forklarer, at han meget gerne vil se på forslaget og er enig i, at området skal reguleres.

»Vi skal kontrollere techgiganterne, have indsigt i deres algoritmer og vi skal beskytte vores børn,« siger Engel-Schmidt.