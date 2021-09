»Se at komme i gang! Der er ingen undskyldning for ikke at få vaccinen.«

Sådan lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til B.T. Årsagen er denne:

Statens Serum Institut har lavet en gennemgang af det danske vaccinationsregister, hvor der er set på, hvor mange af forskellige befolkningsgrupper, der er enten påbegyndt en vaccine eller er færdigvaccineret.

Og tendensen er især klar blandt dem, som er 21 til 25 år.

Her er en liste over befolkningsgrupper, som er påbegyndt vacciner. Som det ses er der størst forskel på danskere og andengenerationsvandrere fra ikkevestlige lande blandt de 21 og 25-årige. Kilde: Satens Serum Institut.

Cirka 60 procent af andengenerationsindvandrerne fra ikkevestlige lande i den aldersgruppe er påbegyndt en vaccine.

Omvendt er omkring 90 procent af danskerne på den alder startet på vaccinen, viser tallene.

»Der er ingen undskyldning for ikke at få vaccinen. Det et gratis, det er frivilligt, vi informerer helt åbent om den og vi er ude alle steder i Danmark med vaccinerne,« siger Magnus Heunicke.

Det ser ikke bedre ud for de færdigvaccinerede.

Her ses billede fra Tingbjerg, der i en årrække har hørt til på listen over landets hårdest ramte ghettoer. I julit viste tal, at Statens Serum Institut Tingbjerg var det sted i landet, hvor færrest inviterede booker en tid til coronavaccination. Foto: Linda Kastrup

Blandt de 21 til 25-årige er cirka 55 procent af andengenerationsindvandrerne fra ikkevestlige lande færdigvaccinerede.

Samtidig har 85 procent af danskerne i samme aldersgruppe fået de stik, som betyder, at de er vaccinerede.

Redegørelsen er lavet på baggrund af et spørgsmål fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt til sundhedsministeren.

Hun har denne reaktion på tallene:

Her ses alderen på forskellige befolkningsgrupper, som er færdigvaccinerede. Kilde: Satens Serum Institut.

»Desværre er der jo ikke noget overraskende i den her gennemgang. Der er tale om en kultur, hvor det er meget svært at få dem til at til at blive vaccineret,« siger hun.

Magnus Heunicke slår fast, at der er større risko for udbrud, af deltavarianten, hvis ikke »de sidste« tager vaccinen.

»Vores mål er at kunne holde hele Danmark helt åbent igennem vinteren, det er der ikke mange lande, der kan, og det kræver, at flere af de sidste tager imod vaccinen,« siger han og fortsætter:

»Ellers risikerer vi større og alvorlige udbrud med deltavarianten i en række boligområder, det er præcis det, vi ser i andre lande i de her uger. Det skal vi undgå i Danmark.«