Skandalen dag for dag

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse. B.T. gennemgår her skandalens forøb.

November 2016:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmelder til Midt-og Vestjyllands Politi en medarbejders mulige svindel med Forsvarets penge.

April 2019:

Midt-og Vestjyllands Politi er færdig med efterforskningen og sender sagen til politikredsens anklagemyndighed.

Maj 2019:

Rigsrevisionen starter undersøgelse af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det sker efter, at Rigsrevisionen er kontaktet af en såkaldt whistleblower, der slår fast, at der sker ulovlige køb i styrelsen.

4. december 2019:

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kontaktes i al hemmelighed af Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel, der fortæller, at Rigsrevisionen har hård kritik på vej.

6. december 2019 kl. 10:

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er rejst tiltale mod to tidligere ansatte hos Forsvarets Ejendomsstyrelse for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvist cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner. Ligeledes er der tiltale mod tre andre for medvirken til bestikkelse og mandatsvig.

6. december 2019 kl. 11:

Rigsrevisionen fremlægger en rapport om problemerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rapporten viser, at der nærmest har været frit spil for at svindle.

»Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne ved præsentation af rapporten.

9. december 2019:

Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, erkender i notat til ministeren, at han seks gange fra september til november er informeret om skandalen, og da burde have informeret ministeren.

10. december 2019:

Trine Bramsen vælger at tjenestefritage direktøren hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der dog får ny stilling.

Til gengæld får sagen ikke nogen konsekvenser for departementschef Thomas Ahrenkiel.