Kunderne mærker ifølge minister for lidt til, at flere banker høster de største overskud nogensinde.

Flere banker har den seneste tid præsenteret store milliardoverskud, og erhvervsminister Morten Bødskov (S) opfordrer dem til at dele mere med kunderne i form af lavere gebyrer og højere indlånsrente.

Over for DR kritiserer han, at bankerne er for fodslæbende med at ændre kurs, når det går godt.

- Det er fint, at bankerne tjener penge. Men det gør jo ikke noget, at det også kommer bankkunderne til gode. Man kan sænke gebyrerne, man kan hæve indlånsrenten. Det synes jeg, at bankerne bør gøre, siger Bødskov til dr.dk.

Flere danske banker har leveret rekordoverskud i 2023, viser de regnskaber, som er præsenteret i år.

Danske Bank rykkede voldsomt med 21,3 milliarder kroner i overskud. Det er det bedste resultat, banken har præsteret til dato.

Jyske Bank har leveret et resultat, der er over 2 milliarder kroner bedre end de foregående to år, og Sydbank satte onsdag rekord med 3,3 milliarder kroner.

Det betyder, at landets seks største banker sammenlagt stod for 45,6 milliarder kroner i overskud.

Kunderne har bare ikke mærket meget til det, pointerer ministeren.

- Der er nogle banker, der har hævet indlånsrenten lidt, og der er nogle, som ikke rigtig er kommet i gang endnu, siger Morten Bødskov.

De seks største banker er Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.

Erhvervsministeren opfordrer samtidig kunderne til at stille større krav til bankerne, når de taler med deres rådgivere.

Her kan man ifølge ministeren med fordel presse ens bank med tilbud fra andre pengeinstitutter.

- Spørg til det. Tag det med. Sammenlign det med, hvad man kan få fra andre banker, siger Bødskov til dr.dk.

Banksektoren har forsvaret den tilbageholdenhed, der ses nu, med at bankerne har haft en lav indtjening i en årrække på grund af lave udlånsrenter.

/ritzau/