Hvorfor har jeg ikke fået den varmecheck på 6.000 kroner?

Det spørgsmål stiller ti vidt forskellige danskere lige fra Haderslev i det sønderjyske til Fredensborg på Nordsjælland til energiminister Dan Jørgensen.

Alle ti mener, at de lever op til kravene, da de tjener mindre end 650.000 kroner om året, og mærker de høje gaspriser i deres hjem.

B.T. har givet spørgsmålet videre til Dan Jørgensen.

Energiminister Dan Jørgensen bliver nu spurgt ind til kritikken fra dem, der ikke har fået varmecheck.

»Det er selvfølgelig beklageligt, at det ikke er alle, der er berettiget, der har fået pengene i første omgang,« siger energiministeren og fortsætter:

»Men det har været rigtig vigtigt for mig, at varmechecken er kommet ud hurtigst muligt til de danskere, der var hårdt ramt af høje varmeregninger sidste vinter.«

Selve modellen med at sende varmechecken afsted 10. august, uden nogen har søgt om den, har givet massiv kritik.

Udover nogen berettigede slet ikke har fået den, så har andre som eksempelvis borgmesteren i Kolding fået en varmecheck, selv om han slet ikke var berettiget til det.

Dan Jørgensen fastholder dog, at de har brugt den rigtige model til udbetaling af varmecheck.

»Den automatiske model betyder, at pengene er kommet forholdsvist hurtigt ud til langt de fleste, og uden at dem, der har fået, har skulle igennem komplekse ansøgninger, hvilket mange svage borgere ville have svært ved,« siger ministeren.

Han erkender dog, at ellers berettigede personer ikke har fået varmechecken.

»Der er nogle, der er berettiget, hvor det ikke har været muligt at udbetale automatisk, fx hvis udlejer ikke har opdateret varmekilden korrekt i BBR, eller der mangler en NemKonto. Derfor har det hele tiden været forudsat, at der skulle være en supplerende ansøgningsrunde til at håndtere de tilfælde,« siger Dan Jørgensen og tilføjer:

»Alternativet havde været, at ingen havde fået pengene før 2023, derfor er jeg også glad for, at flere hundrede tusind danskere nu har fået glæde af varmechecken.«

Med det kaos varmechecken har medført, var det så ikke bedre at sørge for, at den blev sendt til dem, der er berettiget til den i stedet for at sende varmechecken ud så hurtigt?

«Varmechecken er udbetalt efter de bedste data, vi har, når der samtidig skal tages hensyn til en forholdsvis hurtig og rimelig enkel udbetaling,« slutter Dan Jørgensen.