Børneministeren vil sløjfe mulighed for dispensation fra regler om børnehavebørn fra udsatte boligområder.

Når der næste år optages nye børn i daginstitutioner må højst 30 procent være børn fra udsatte boligområder.

Men flere kommuner har for nogle år fået dispensation fra kravet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener, at der er brug for at nogle daginstitutioner får dispensation.

De fleste kommuner har fået dispensation fra kravet i fem år, men i Høje-Taastrup er der givet for ti år i seks daginstitutioner.

Spørgsmål: I Høje-Taastrup er der givet dispensation i ti år, er det ikke ret lang tid til at få rettet op på det?

- Jeg synes, at det er ekstremt lang tid. Og vi skal være opmærksomme på, at det er på få institutioner, at det er på den måde. Dispensation betyder, at de får længere tid til at indføre det.

- Trinvis skal de jo indføre det. Men der findes områder rundt om København, hvor beboersammensætningen er på en måde, hvor det er pilskævt og ekstremt svært at finde beboere, så man overhovedet kan blande og komme ned under de 30 procent, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun fortæller, at kommunerne stadig skal komme i gang med at leve op til reglerne, der ifølge ministeriet har til formål, at færre børn vokser op i parallelsamfund.

- Vi har gjort det så stramt, vi overhovedet kan, fordi vi gerne vil have, man kommer i gang. Så er der enkelte institutioner, hvor man må sige, at der bor simpelthen ikke mennesker omkring, så man kan blande.

- Der skal man have blandet boligmassen, og det er en større ombæring end som så. Der skal både rives noget ned og bygges noget op, siger hun.

Der er nu givet dispensation til otte kommuner. Der er to kommuner, som har fået afslag. To kommuner afventer fortsat en afgørelse, der skal træffes inden nytår, hvor reglerne træder i kraft.

Når de sidste afgørelser er truffet, ønsker ministeren at lukke for muligheden for dispensationer. Det vil hun indkalde ordførerne til at møde om, hvor hun håber på opbakning.

- Vi vil gerne insistere på, at børnene bliver blandet, så de får den bedst mulige start på tilværelsen. Det kræver, at vi får institutionerne til at have den maksgrænse på 30 procent, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

/ritzau/