Unge danskere bør gå til politiet og anmelde krænkende oplevelser, siger ligestillingsminister efter dom.

En sag fra Retten i Malmø, hvor en mandlig student blev dømt for at kåre en jævnaldrende kvinde til årets "fuckgirl", bør bane vej for, at danske unge går til politiet med lignende episoder.

Det mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der opfordrer til at kontakte politiet, hvis unge oplever noget tilsvarende.

Det skriver Berlingske.

- Desværre har vi hørt om lignende episoder i Danmark. Vi har hørt om puttemiddage og nomineringer helt ned til 9. klasse, siger hun til Ritzau.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får stoppet den slags episoder, fordi det er så krænkende og ydmygende for dem, det går ud over, siger hun.

Omkring 400 elever var til stede på en restaurant i Skåne, da en 19-årig mand ved en gymnasiefest nominerede den kvindelige skolekammerat tilbage i foråret.

Det endte dog med at koste den unge mand dyrt. Tidligere på ugen blev han idømt en betinget dom samt dagsbøder. Desuden skal han betale 10.000 svenske kroner i erstatning til den 18-årige kvinde, skriver Berlingske.

- Derfor opfordrer jeg de mænd og kvinder, der måtte blive udsat for lignende til at anmelde det til politiet, så vi kan få skabt noget opmærksomhed om, at det finder sted og på den måde forhåbentlig få det stoppet, siger ministeren.

Flere danske medier har tidligere på året berettet om gymnasieelever centreret i Nordsjælland og København, der har arrangeret såkaldte "puttemiddage".

Fra disse arrangementer er der flere meldinger om grænseoverskridende seksuel adfærd og shows med lignende sexkåringer.

Men ministeren håber, at retssager vil kunne statuere et eksempel. Det gælder både i forhold til forurettede og dem, der krænker.

- Vi har i dag ikke nogen retspraksis på området, så vi kan ikke sige noget om, hvordan en strafudmåling ville være i Danmark, siger Eva Kjer Hansen.

- Det allerbedste ville jo også være, hvis vi kan undgå det, ved at de unge mennesker lader være med at optræde på sådan en krænkede og ydmygende måde, siger hun.

/ritzau/