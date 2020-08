Peter Hummelgaard er allermest optaget af få gjort noget ved arbejdsmarkedets aktuelle problemer, siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil afvente en kommissions færdige arbejde, før han tager stilling til, om forhøjelsen af pensionsalderen skal stoppe ved 70 år.

- Vi bakker op om det, der er aftalt. Nemlig, at der skal nedsættes en kommission, som skal vurdere holdbarheden for dansk økonomi, hvis man stopper med at lade pensionsalderen stige efter 2040, siger han.

Meldingen kommer, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på partiets sommergruppemøde meldte ud, at den automatiske forhøjelse af pensionsalderen bør stoppe ved 70 år.

Tidligere har også Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, talt for at stoppe ved 70 år.

Ud fra de nuværende fremskrivninger bliver pensionsalderen hævet til netop de 70 år om tyve år.

- 2040 ligger langt ude i fremtiden.

- Det, vi er allermest optaget af, er, at vi får gjort noget ved de uretfærdigheder og skævheder, der er på arbejdsmarkedet i dag, siger Peter Hummelgaard.

/ritzau/