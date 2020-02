Skandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udvikler sig.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) oplyser, at der er sket en ny politianmeldelse for svindel begået af en ansat i Ejendomsstyrelsen.

I december kom det frem, at Midt- og Vestjyllands Politi har rejst tiltale mod to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for svindel for i alt 1,8 mio kr.

Her drejer det sig blandt om nyt tag og renovering af en af de ansattes huse.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen (S) Foto: Niels Christian Vilmann

Ifølge ministeren drejer det sig om anmeldelse af mulig svindel, der er begået af en person, der stadig er ansat hos Ejendomsstyrelsen.

»Det handler om medarbejder, der har misbrugt det betroede job, det er at være ansat i Forsvaret, og nu er det så op til politiet, at efterforske sagen yderligere. Så det handler altså om medarbejder, der har rottet sig sammen med firma, og overfaktureret i forhold til det varerne reelt har kostet. Det er det mistanken går på, og vi har viderebragt til politiet,« siger Trine Bramsen til B.T.

Det vakte det stor opmærksomhed, da Rigsrevisionen i december fremlagde en undersøgelse af brugen af penge i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Rapporten viste, at der nærmest har været frit spil til at svindle. Helt konkret var der fundet fejl i 54 af de 64 indkøb, der var undersøgt.

Rigsrevisionens rapport om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viser markant hårdere kritik af kontrollen med indkøbene, end Forsvarsministeriets kontorchef lagde op til i mail 9. oktober. Vis mere Rigsrevisionens rapport om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viser markant hårdere kritik af kontrollen med indkøbene, end Forsvarsministeriets kontorchef lagde op til i mail 9. oktober.

»Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne, ved præsentationen af rapporten den 6. december.

Trine Bramsen forklarer, at den nye anmeldelse drejer sig om oplysninger, Rigsrevisionen har fundet frem.

Og det er de oplysninger, der gjorde, at Forsvarsministeriet sendte rejsehold op til Ejendomsstyrelsens kontor i Hjørring for at lave undersøgelse.

Som B.T. tidligere har fortalt, blev Rigsresvisionen først orienteret om, at der var rejst tiltale mod to tidligere ansatte i Forsvarsministeriet, da den kritiske rapport stort set var færdig.

Skandalen dag for dag Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse. B.T. gennemgår her skandalens forløb. November 2016: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmelder til Midt- og Vestjyllands Politi en medarbejders mulige svindel med Forsvarets penge. Oktober 2018: Forsvarsministeriets økonomidirektør samt to kontorchefer i ministeriet får en mail sendt fra lederen af Forsvarsministeriets Interne Revision. Her står der, at der er 'huller' i processerne og i kontrollerne med nogle af ministeriets penge. Der står dog intet om politianmeldelsen i styrelsen. April 2019: Midt- og Vestjyllands Politi er færdig med efterforskningen og sender sagen til politikredsens anklagemyndighed. Maj 2019: Rigsrevisionen indleder en undersøgelse af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det sker, efter Rigsrevisionen er blevet kontaktet af en såkaldt whistleblower, der slår fast, at der sker ulovlige køb i styrelsen. 4. december 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kontaktes i al hemmelighed af Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, der fortæller, at Rigsrevisionen har hård kritik på vej. 6. december 2019 kl. 10: Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er rejst tiltale mod to tidligere ansatte hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner. Ligeledes er der rejst tiltale mod tre andre for medvirken til bestikkelse og mandatsvig. 6. december 2019 kl. 11: Rigsrevisionen fremlægger en rapport om problemerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rapporten viser, at der nærmest har været frit spil til at svindle. Rigsrevisionen har således fundet fejl i 54 af de 64 indkøb, den har undersøgt. »Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne, ved præsentationen af rapporten. 9. december 2019: Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, erkender i et notat til ministeren, at han seks gange fra september til november er blevet informeret om skandalen og da burde have informeret ministeren. 10. december 2019: Trine Bramsen vælger at tjenestefritage direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der dog får ny stilling. Til gengæld får sagen ikke nogen konsekvenser for departementschef Thomas Ahrenkiel.

»Politianmeldelsen falder i forlængelse af det, som Rigsrevisionen havde mistanke om, og det er også det, rejseholdet har undersøgt,« siger Trine Bramsen.

Men det er så værre, end det der har været meldt ud før?

»Jeg synes hele tiden, at den her historie har været alvorlig, og jeg har set på den med aller største alvor. Der hvor der også fortsat udstår et arbejde, er, at finde ud af, hvordan det her overhovedet kunne ske. Rigsrevisionen har påpeget, at der i Ejedomsstyrelsen ikke har været godt nok kontrolmiljø, og det er i mine øjne meget, meget alvorligt,« siger Trine Bramsen.