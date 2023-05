I dag skal man som udgangspunkt være år 18 år for at kunne få en abort, men det skal snart laves om.

Sådan lyder det nu fra SVM-regeringen, der vil give 15-årige lov til at få en abort uden forældrenes samtykke.

Meldingen kommer på dagen for markeringen af den 50-års jubilæet for den fri abort i Danmark.

Flere af de blå partier i Folketinget er imod forslaget, og stiller sig samtidig undrende over for, hvorfor man vil give unge ret til fri abort før de får ret til at få en tatovering eller købe en øl på et værtshus.

Ifølge digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre handler det om, at regeringen mener, at aldersgrænsen for abort skal ligge samme sted som grænsen for, hvornår man kan give samtykke til behandlinger i sundhedsvæsenet.

»Derfor synes vi også, at det er mere naturligt, at grænsen for, hvornår man kan få en abort uden sine forældres samtykke også flugter med den seksuelle lavalder, som også er 15 år,« siger Marie Bjerre til B.T.

Men der findes også 14-årige og endnu yngre piger, der kan risikere at stå i en situation, hvor de er blevet uønsket gravide. Hvorfor er det præcis, at I mener, grænsen skal ligge på 15 år?

»Det med at få en abort er altid en meget svær beslutning, og selvfølgelig er det særligt svært for unge kvinder. Jeg synes, det er naturligt, at grænsen hænger sammen med den seksuelle lavalder. 18 år er en meget høj grænse for abort, når den seksuelle lavalder er 15 år,« siger Marie Bjerre.

I dag er reglerne sådan, at det kræver en særlig tilladelse hos et abortsamråd i ens region, hvis man skal have foretaget en abort uden forældrenes samtykke.



Den mulighed er der meget få, der benytter sig af. I alt blev der i 2021 behandlet 30 ansøgninger om abort uden samtykke fra forældrene i hele landet, viser en rapport fra Abortankenævnet.

Ud af de 30 afsøgninger, blev der givet afslag på tre af dem.

Men forslaget handler heller ikke om, at der i dag er mange unge piger, der ikke får tilladelse til abort, forklarer Marie Bjerre.

»Unge mellem 15 og 19 år er i forvejen ikke dem, der hyppigst får aborter. Det er faktisk sket det største fald i antallet af aborter i den aldersgruppe af alle grupper de sidste mange år. Men det skal ikke være et argument for at beholde aldersgrænsen på et niveau, vi ikke synes, den skal ligge,« siger Marie Bjerre.

Samtidig ligger der ifølge ligestillingsministeren også et signal til forældrene til unge piger i nogle minoritetsmiljøer.

»Det er i dag et kæmpe problem for nogle unge piger i etniske minoritetsmiljøer, at de har svært ved at spørge deres forældre, for abort er noget, der er omgæret af skam. Derfor er der også et hensyn til de unger kvinder i de miljøer i det her. Det er et vigtigt signal at sende, at forældre ikke må blokere for det valg.«

Der er mange ting, man ikke lovligt kan, når man er 18 år. Man må ikke købe en øl på en bar eller få en tatovering. Hvorfor er 15-årige så i stand til at vælge en abort?

»Politisk bliver vi nødt til at tage stilling til, om vi har de rigtige grænser for abort. Her mener vi, grænsen skal flugte med den seksuelle lavalder, og hvor man kan træffe beslutninger omkring sin egen krop i sundhedsvæsenet. Den fri abort er en af de største ligestillingsmilepæle i Danmark. Den ret skal også gælde for unge,« siger Marie Bjerre.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår den nye ændring af reglerne kommer til at træde i kraft.

B.T. har i en artikelserie i marts beskrevet en række sager om de i alt 46 kvinder, der sidste år fik et afslag på deres ønske om abort i Abortankenævnet.