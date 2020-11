Trods nordjysk nedlukning forsikrer transportminister om, at borgere fortsat kan købe ind og komme til læge.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) erkender, at det er et stort og drastisk indgreb, at offentlig transport bliver indstillet ind og ud af syv nordjyske kommuner.

Det er som led i et forsøg på at bremse en muteret variant af coronavirus, som er fundet blandt smittede personer i Nordjylland.

- Fordi mutationen er, som den er, og fordi vi beder borgere om ikke at forlade deres kommune, så skrider vi også til at lukke den kollektive trafik i meget stort omfang. Det er simpelthen for at sikre os, at smitten ikke breder sig yderligere.

Alle tog, busser og færger ind og ud af kommunerne vil blive lukket fra på mandag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrede torsdag aften kraftigt til, at borgerne i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø holder sig indenfor deres egen kommunegrænse.

Den opfordring gælder med det samme.

Men transportministeren forsikrer om, at den kollektive trafik fredag og hen over weekenden vil fungere normalt.

- Vores opfordring er selvfølgelig, at man i videst mulig omfang allerede følger restriktionerne nu, men der kan være mange konkrete eksempler på, at der kan være behov for at få klaret nogle ting inden for de næste par døgn.

Det vil stadig være muligt at køre bus internt i kommunerne.

- Det er jo for at sikre, at hvis man bor et sted, som ligger langt fra indkøbsmuligheder, så skal man fortsat have muligheden for at handle ind, siger Benny Engelbrecht.

- Men det vigtigste er, at man begrænser sine aktiviteter og ikke forlader den kommune, man er bosat i.

Desuden vil der blive lavet en særlig nødordning for personer, som varetager kritiske funktioner i eksempelvis sundheds- og plejesektoren, så de kan møde på arbejde.

Godstransport betragtes som udgangspunkt også som kritisk, og der vil altså fortsat kunne køres varer ind og ud af kommunerne.

Dog må chauffører, som bor i de berørte kommuner, ikke køre godskørsel uden for kommunegrænserne.

