Det bliver en kompensation i milliardklassen, men den konkrete hjælp afhænger af politiske forhandlinger.

Når der skal aflives op mod 17 millioner mink, så vil regeringen kompensere minkavlerne økonomisk.

Men det er endnu usikkert, hvor stor en kompensation de kan se frem til. Det afhænger af en drøftelse med Folketingets partier.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) torsdag aften på et pressemøde.

- Der bliver tale om et meget stort beløb, og der vil vi være i milliardklassen. Det er det rigtige at gøre, fordi Nordjylland gør en kæmpe indsats for hele danske erhvervsliv. Derfor er vi klar til at spænde det store sikkerhedsnet ud under dem, siger han.

Der er omkring 2700 fuldtidsansatte i erhvervet og nogle tusinde, som arbejder deltid. I alt er der over 1100 minkfarme i Danmark, som er verdens største producent.

Der er fundet en særlig variation af coronavirus i mink, som i yderste konsekvens kan svække effekten af en eventuel vaccine. Derfor skal alle mink aflives.

Regeringen er også ved at undersøge, om der er tale om ekspropriation. Det mener en række eksperter, at der er, hvilket blandt andet har betydning for den økonomiske kompensation.

- Det er en diskussion, der er pågået et døgns tid. Det er vi i gang med at få en juridisk vurdering af, det bliver der kigget meget nøje på.

- Uagtet om det er tilfældet eller ej, så er regeringen indstillet på, at både minkavlerne, følgeerhverv og alle de andre erhverv i Nordjylland, der rammes, selvfølgelig skal have en god økonomisk hjælp, siger Simon Kollerup.

Størrelsen af kompensationen kan han dog ikke komme ind på.

- Der er ingen tvivl om, at det samlet set bliver et meget stort beløb, når vi ser på minkavlerne og det øvrige erhvervsliv.

- Vi kommer til at have drøftelser med Folketingets partier om spørgsmålet. Vi er i dialog med minkavlerne i forhold til hvilke initiativer, der kan bringe minkavlerne videre til en anden beskæftigelse, siger erhvervsministeren.

/ritzau/