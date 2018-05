Simon Emil Ammitzbøll-Bille har fokus på åbenhed, siger han efter lækket lydoptagelse fra sit ministerium.

København. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har i et svar til Folketinget udtalt sig om sagen om ministeriets departementschef, som måske har opfordret til brud på lov om offentlighed i forvaltningen

- Jeg er fortaler for åbenhed i den offentlige forvaltning. Det var jeg før, Liberal Alliance trådte ind i regeringen, og det har jeg taget med mig ind i regeringen.

- Åbenhed om arbejdet er således også noget, jeg har haft fokus på som minister, svarer ministeren, som i øjeblikket er på barselsorlov.

Det er Rosa Lund, Enhedslistens retsordfører, som har stillet spørgsmål til sagen.

Politiken kunne i weekenden bringe en lækket lydoptagelse med departementschef Sophus Garfiel til medarbejderne.

På optagelsen høres det blandt andet, at Garfiel siger, at hvis der er oplysninger, som man ikke ønsker, skal komme frem i offentligheden, så skal man tilrettelægge arbejdet, så de ikke kommer frem.

- Jeg har derfor blandt andet meldt ud internt i ministeriet, at min tilgang til åbenhed og offentlighed skal afspejles i den generelle tilrettelæggelse af ministeriets arbejde og ved behandlingen af aktindsigtsanmodninger.

- De skal behandles hurtigt, imødekommende og med fokus på meroffentlighed, lyder det fra Ammitzbøll-Bille.

Ministeren tilføjer, at han synes, at ministeriet har fulgt op på det og blandt andet står for en forholdsvis kort gennemsnitlig sagsbehandlingstid, når det eksempelvis gælder anmodninger om aktindsigt.

I en skriftlig kommentar til fagbladet Journalisten undrer han sig i øvrigt over den lækkede lydoptagelse.

- Jeg undrer mig over, hvorfor nogen finder det nødvendigt at lave lydoptagelser af interne, uformelle personalemøder.

- Jeg håber, at medarbejderne ved, at hvis de er utilfredse med noget, kan de tale med deres nærmeste overordnede. Man kan også gå til sin tillidsrepræsentant og i sidste ende til mig.

- De muligheder er grundigt beskrevet i det kodeks og regler for god adfærd i det offentlige, som embedsmænd arbejder under, siger Ammitzbøll-Bille.

/ritzau/