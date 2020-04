Regeringen vil undgå at skulle lukke samfundet igen, og derfor har man valgt en forsigtig genåbning.

Regeringen foretrækker at gå med livrem og seler under genåbningen af det danske samfund, så man ikke risikerer en eksplosion i coronaepidemien og at skulle lukke ned igen.

Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi har set i andre lande, at man er gået for hurtigt frem og har måttet lukke ned igen.

- Det er derfor, at vi i Danmark hellere går et skridt for kort end for langt.

- Det er hårdt for mange af de erhverv, der må holde lukket, og regeringen er derfor indstillet på at justere eller forlænge de hjælpepakker, der er vedtaget, siger Simon Kollerup på et pressemøde.

Tirsdag aften fremlagde regeringen beregninger for, hvordan en genåbning af samfundet vil kunne påvirke smitten med coronavirus og antallet af indlæggelser.

Regeringen havde - inden genåbningen blev annonceret - bedt Statens Serum Institut regne på tre scenarier, et lille, mellem og stort, for genåbningen.

Regeringen valgte at gå med det lille og dermed mest forsigtige scenarie.

Det lille scenarie er det, der er lagt op til efter påske. Det betyder genåbning af daginstitutioner, folkeskolens yngste klasser, de ældste klasser på ungdomsuddannelser, og at privatansatte kan gå på arbejde, hvis det er forsvarligt.

I det næste scenarie - mellem - ville man også have åbnet restauranter, caféer, frisører og fysioterapeuter og ladet offentligt ansatte komme tilbage på job, hvis det var forsvarligt.

I det tredje scenarie ville man derudover have løftet forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 personer.

Ud fra beregningerne fra Statens Serum Institut, som dog er behæftet med meget stor usikkerhed, ville det kunne have ladet sig gøre at vælge de to mere offensive scenarier uden at overskride kapaciteten i sundhedsvæsenet.

Men regeringen har altså valgt den forsigtige tilgang, som gælder frem til 10. maj. Man vil derefter kunne åbne flere dele. Men det kræver, at virusset fortsat er under kontrol.

- Hvis den kontrollerede genåbning lykkes, uden at smitten eksploderer, er der er en mulighed for, at nogle erhverv kan blive åbnet i næste fase.

- Men det kræver, at alle os andre bliver ved med at leve op til retningslinjerne og holder afstand og har god hygiejne, siger Simon Kollerup.

