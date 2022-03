»Det er med til at puste til drømmen blandt tusindvis af unge om, at turen over Middelhavet er billetten til et bedre liv.«

Ordene kommer fra integrationsminister Mattias Tesfaye, efter en video med illegale migranter i en båd fra Tunesien til Europa har vakt enorm forargelse og omtale verden over.

I båden sidder blandt andet en 21-årig kvinde med læbestift og velplejet hår. Hun både vinker og ler til kameraet, mens hun sejler over Middelhavet.

Den unge kvinde med navnet Chaima Ben Mahmoude er 'influencer' i Tunesien med 130.000 følgere på det sociale medie Instagram.

Hun fortæller på video, at hun er tvunget til at flygte, fordi hun tjener alt for lidt som frisør i hjemlandet.

Hun fortæller på video, at hun er tvunget til at flygte, fordi hun tjener alt for lidt som frisør i hjemlandet.

Chaima Ben Mahmoude kom efter sejlturen i land i Lampedusa i Italien, og her fra er hun rejst videre til Paris.

Her har hun på sociale medier vist, hvordan hun kører i BMW, shopper i dyre butikker og tager selfie foran Eiffeltårnet.

Hendes sejlads og udmeldinger har skabt stor debat, og nu har Mattias Tesfaye altså også en holdning.

»Det er trist at se, hvorledes en tunesisk kvinde og angiveligt en »influencer« lægger den slags information ud på de sociale medier,« lyder det fra Mattias Tesfay i et svar til Venstres Erling Bonnesen, der har bedt om ministerens holdning til 'influencerens' sejlads og udtalelser

Ministeren mener, at hun tegner et skævt billede af, hvad de illegale immigranter kan forvente at få ud af at flygte til Europa.

»Det er med til at puste til drømmen blandt tusindvis af unge om, at turen over Middelhavet er billetten til et bedre liv,« skriver Mattias Tesfaye og tilføjer:

»Realiteterne er jo, at der i perioden januar 2014 til 31. december 2021 omkom eller forsvandt cirka 22.500 irregulære migranter i Middelhavet, hvoraf 1.971 er omkommet eller forsvundet i 2021.«