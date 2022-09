Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Justitsminister Mattias Tesfaye har givet grønt lys til, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er tiltalt for at lække klassificerede oplysninger.

Det oplyser ministeren til B.T.

»Jeg har ikke fundet grundlag for ikke at tiltræde anklagemyndighedens faglige indstilling i sagen. Derfor har jeg også i går meddelt Rigsadvokaten, at jeg kan tiltræde tiltaleindstillingen,« lyder det fra Mattias Tesfaye på mail til B.T.

Her til aften kommer der ellers hård kritik fra Lars Findensen selv om tiltalen.

Her er justitsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Philip Davali Vis mere Her er justitsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Philip Davali

»Jeg har betegnet sagen og dens håndtering som vanvittig. Efter nu at have set det korte anklageskrift, som man har brugt syv måneder på, er der ingen grund til at korrigere mine tidligere udtalelser,« siger han til Ritzau.

Men justitsministeren mener altså ikke, at der er noget at komme efter.

»Den konkrete sag er af en helt særlig karakter, hvor der indgår højt klassificerede oplysninger, som skal beskyttes af hensyn til statens sikkerhed. Det er hensyn, der sætter nogle meget snævre rammer for, hvad jeg kan sige,« skriver Mattias Tesfaye.

Han fortæller, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har været inde over sagen.

»Jeg kan dog oplyse, at PET har efterforsket sagen og anklagemyndigheden har vurderet, at der er grundlag for at rejse sigtelse. Anklagemyndigheden har herefter vurderet, at der er grundlag for at rejse tiltale i sagen,« skriver ministeren og tilføjer:

»Nu er det så op til vores uafhængige domstole at afgøre skyldsspørgsmålet. Og det har jeg naturligvis fuldkommen tillid til, at de gør sagligt og objektivt.«

Sagen om Lars Findsen har i længere tid trukket massiv omtale.

Senest kunne Berlingske fortælle, hvordan PET-chef Finn Borch Andersen har formidlet meget, meget private detaljer, om Lars Findsen PET-chefen til partiledere under lukkede møder.

Han har blandt andet oplyst, at S/M, sadomasochistisk sex, indgår som en del af Lars Findsens sexliv.