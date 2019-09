Politikere bør stole på arbejdsmarkedets parter og det frie fagforeningsvalg, mener beskæftigelsesminister.

En konflikt mellem bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn har ikke bare berørt tusindvis af flypassagerer, men også sat sine spor på Christiansborg.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har inviteret Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelses Hovedorganisation til et møde om, hvorvidt den danske model fungerer, så eksempelvis chikane undgås.

- Jeg synes, at sagen i lufthavnen er en god anledning til dels at få taget en snak om, hvordan vi styrker fundamentet under den danske model, og hvordan det gøres på en måde, så vi undgår den type af mobning og chikane, vi har set eksempler på, siger han.

Tre gange har bagageansatte i Københavns Lufthavn overenskomststridigt nedlagt arbejdet i protest mod en vikar, som nægtede at melde sig ind i fagforeningen 3F.

Vikaren var allerede medlem af Ingeniørforeningen (IDA). Han blev også udsat for trusler.

Sagen har skabt politisk røre, men beskæftigelsesministeren har afvist at gribe ind.

- Politikere skal ikke blande sig i, når der er overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

- Jeg synes, det er bekymrende, at nogle politikere mener, at vi skal gå ind og regulere, hvor stor boden skal være, eller hvor ofte man bør gribe ind. Det vil jeg kraftigt advare mod.

- Det er vigtigt, at parterne selv løser de problemer, der er. Hvis politikerne først begynder at gøre det, bliver hele modellen undermineret, siger Peter Hummelgaard.

Den danske model er en betegnelse for organiseringen på det danske arbejdsmarked. Den bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Beskæftigelsesministeren håber, at Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelses Hovedorganisation tager imod hans invitation, så han kan lytte til, om den danske model kan styrkes yderligere.

Mødet ventes at finde sted i næste uge. Allerede onsdag er emnet dog atter på beskæftigelsesministerens dagsorden, da han klokken 11 er kaldt i samråd om sagen.

Det er han af Hans Andersen (V), Morten Dahlin (V), Naser Khader (K) og Alex Vanopslagh (LA).

De beder blandt andet ministeren svare på, hvad regeringen vil gøre for at sikre medarbejdere ret til at vælge fagforening uden at blive chikaneret.

Men det frie fagforeningsvalg fungerer allerede i praksis, mener ministeren.

- Jeg håber, at de borgerlige politikere har nogle konkrete idéer til, hvad de mener, jeg bør gøre, fordi jeg mener jo, at loven er klar, som den er, siger Peter Hummelgaard.

/ritzau/